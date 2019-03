Tusk: Krátky odklad brexitu je možný, ak Británia schváli dohodu s EÚ

Brexitová dohoda dosiahnutá medzi EÚ a britskou vládou sa už nebude podľa Tuska otvárať.

Brusel 20. marca (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v stredu vyhlásil, že krátky odklad vystúpenia Británie z Európskej únie je možný, ak poslanci britského parlamentu schvália vyrokovanú dohodu o brexite. Uviedol to po tom, ako britská premiérka Theresa Mayová požiadala o neskorší dátum odchodu svojej krajiny z Únie, ku ktorému by podľa nej malo dôjsť najneskôr do 30. júna 2019. Termín brexitu bol pôvodne stanovený na 29. marca.



"Vo svetle konzultácií, ktoré som mal v uplynulých dňoch, sa domnievam, že krátky odklad bude možný, ale podmienkou je pozitívne hlasovanie o brexitovej dohode v Dolnej snemovni," povedal Tusk pre novinárov. Uviedol, že otáznou ostáva dĺžka takého odkladu.



Dodal, že ak britský parlament budúci týždeň dohodu odobrí, "môžeme dotiahnuť a formálne schváliť rozhodnutie o odklade písomnou formou". V prípade potreby je tiež pripravený pozvať budúci týždeň členov Európskej rady do Bruselu.



Európska komisia uviedla, že odloženie brexitu do 30. júna by mohlo priniesť "vážne právne a politické riziká". Komisia odporučila premiérom a prezidentom EÚ, aby sa na tohtotýždňovom summite rozhodli pre kratší odklad brexitu do 23. mája, čiže do dátumu konania volieb do Európskeho parlamentu (23.-26.5.), alebo pre dlhší odklad odchodu Británie z EÚ "najmenej do konca roku 2019".



Predseda EK Jean-Claude Juncker uviedol, že Británia by mala vystúpiť z EÚ do začiatku eurovolieb, ak sa na nich Británia nezúčastní. Podľa jedného z predstaviteľov EK, ktorý si neželal byť menovaný, Juncker Mayovej v telefonickom rozhovore povedal, že "odchod by mal byť ukončený pred 23. májom" - prvým dňom volieb do EP, dodáva agentúra AP.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian pohrozil, že jeho krajina môže hlasovať proti britskej žiadosti o odklad brexitu, ak Mayová nepredloží európskym partnerom dôveryhodnú stratégiu. "Situácia, v ktorej Mayová nebude schopná poskytnúť dostatočné záruky dôveryhodnosti svojej stratégie na stretnutí Európskej rady, povedie k tomu, že jej žiadosť bude zamietnutá a uprednostní sa brexit bez dohody," citovala Le Driana agentúra AFP.



Le Drian stanovil tri podmienky pre splnenie Mayovej žiadosti. Povedal, že premiérka musí presvedčiť európskych lídrov, že "zámerom odkladu je dotiahnutie ratifikácie už vyrokovanej dohody" a že dohoda z vlaňajšieho novembra už nebude opätovne prejednávaná. Taktiež povedal, že Británia by sa nemala v prípade krátkeho odkladu brexitu zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu.