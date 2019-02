Tusk kritizoval britských politikov, ktorí lobovali za brexit

Britská premiérka Mayová bude vo štvrtok v Bruseli rokovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

Londýn 6. februára (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk kritizoval v stredu britských politikov, ktorí v minulosti lobovali za brexit, pričom nemali predstavu, ako ho zrealizovať. Informovala o tom agentúra AP.



"Zaujímalo by ma, ako vyzerá v pekle špeciálne miesto pre tých, ktorí sa zasadzovali za brexit bez toho, aby mali čo i len načrtnutý plán, ako ho bezpečne vykonať," povedal Tusk na spoločnej tlačovej konferencii s írskym premiérom Leom Varadkarom, s ktorým sa v stredu stretol v Bruseli.



Predseda Európskej rady pritom nenaznačil, že by zvyšných 27 členských krajín EÚ bolo ochotných znovu otvárať dohodu o brexite, ktorú pred časom s EÚ vyrokovala vláda britskej premiérky Theresy Mayovej, avšak britskí poslanci ju v januári drvivou väčšinou hlasov odmietli. EÚ podľa jeho slov "nechystá novú ponuku" pre britskú vládu, aby jej pomohla presadiť dohodu v parlamente.



Tusk podľa agentúry DPA dodal, že teraz, necelé dva mesiace pred plánovaným brexitom, sa musia obe strany sústrediť na to, aby sa vyhli chaotickému brexitu bez dohody.



Spoločne s Varadkarom však zdôraznili, že zintenzívňujú prípravy na tento potenciálne katastrofálny scenár, v súlade s ktorým by Británia vystúpila z EÚ 29. marca bez dohody.



"Zmysel pre zodpovednosť nám vraví, aby sme sa pripravili na možné fiasko," povedal predseda Európskej rady.



Britská premiérka Mayová bude vo štvrtok v Bruseli rokovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Diskutovať by mali najmä o riešení spornej otázky budúceho režimu na hraniciach medzi Severným Írskom a Írskou republikou.