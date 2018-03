Tusk: Lídri EÚ schválili smernice pre pobrexitové vzťahy s Britániou

Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 29. marca 2019.

Brusel 23. marca (TASR) - Lídri 27 krajín EÚ schválili smernice pre budúce vzťahy s Britániou po brexite. V druhý deň summitu EÚ v Bruseli to v piatok oznámil predseda Európskej rady Donald Tusk.



Dokument, ktorý schválili lídri EÚ bez Británie, by sa mal stať podľa agentúry AP základom pre ďalšie rokovania o odchode Spojeného kráľovstva z Únie.



Tusk o odsúhlasení súboru usmernení informoval na svojom twitterovom účte. "EU27 prijala smernice pre budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvo po #Brexite," napísal.



Dokument načrtáva prístup, ktorý v rámci brexitových rokovaní zaujme Európska únia. Zahŕňa viacero oblastí vrátane vzťahov v oblasti bezpečnosti, obrany, zahraničnej politiky a budúcej vzájomnej obchodnej dohody.



Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 29. marca 2019. Následné prechodné obdobie, počas ktorého zostanú v Británii v platnosti všetky pravidlá Únie, by sa malo skončiť 31. decembra 2020.