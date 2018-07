Tusk: Na neuznaní ilegálnej anexie Krymu sa nič nemení

Ukrajinský prezident Petro Porošenko vyhlásil, že Moskva musí akceptovať vyslanie mierovej misie Organizácie Spojených národov do oblasti Donbasu.

Brusel 9. júla (TASR) - Najvyšší predstavitelia Európskej únie, predseda Európskej rady Donald Tusk i predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ocenili v pondelok v Bruseli na tlačovej konferencii po summite EÚ-Ukrajina reformné úsilie Kyjeva. Súčasne opakovane ubezpečili postsovietskú republiku o podpore jej nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti zo strany Bruselu.



Donald Tusk zdôraznil, že na neuznaní ilegálnej anexie polostrova Krym sa nič nemení, a pripomenul pretrvávajúcu zodpovednosť Ruskej federácie v súvislosti s konfliktom na východe Ukrajiny. EÚ vyzýva podľa jeho slov Rusko na rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a požaduje neodkladné prepustenie všetkých - na polostrove Krym a na území Ruskej federácie - ilegálne zadržiavaných a uväznených ukrajinských občanov vrátane aktivistov z radov krymských Tatárov a početných novinárov, uviedla tlačová agentúra MTI.



Ukrajinský prezident Petro Porošenko na tej istej tlačovej konferencii vyhlásil, že Moskva musí akceptovať vyslanie mierovej misie Organizácie Spojených národov do oblasti Donbasu. Podľa jeho slov ďalšia militarizácia z ruskej strany znepokojuje tak Brusel, ako aj Kyjev. Najvyšší ukrajinský predstaviteľ predpovedal aj zasahovanie Moskvy do budúcoročných volieb na Ukrajine i do Európskeho parlamentu a zároveň podľa tlačovej agentúry APA dodal, že "tentoraz sme na to pripravení".



Tusk ocenil aj hospodársky vývoj na Ukrajine, Juncker pripomenul, že liberalizácia vízového styku približuje občanov krajín EÚ a Ukrajiny, a obaja zdôraznili, že boj proti korupcii musí zostať na programe dňa.



Porošenko pripomenul, že jeho krajina napriek pretrvávajúcej ruskej agresii realizovala množstvo reforiem. Súčasne vyzdvihol, že EÚ sa so 43-percentným podielom na trhu stala najdôležitejším obchodným partnerom Ukrajiny, ale kritizoval kontroverzne vnímaný plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorého cieľom je podľa jeho názoru iba oslabiť Ukrajinu a zvýšiť závislosť EÚ od Ruskej federácie.



Obe strany sa na pondelkovom summite dohodli na ďalšom prehĺbení spolupráce v oblastiach energetiky, digitálneho trhu a Schengenu.