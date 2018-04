Tusk na turné po krajinách západného Balkánu pripravuje summit v Sofii

Počas svojho turné sa Tusk stretne s albánskym premiérom Edim Ramom, so šéfom čiernohorskej vlády Duškom Markovičom aj so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom.

Brusel 24. apríla (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk odcestoval v utorok na turné po krajinách západného Balkánu. V priebehu štyroch dní navštívi Albánsko, Čiernu Horu, Srbsko, Bosnu a Harcegovinu a Macedónsko. Cieľom série jeho návštev je pripraviť summit EÚ - západný Balkán, ktorý sa uskutoční 17. mája v Sofii.



Tusk pred odchodom do Tirany pripomenul, že Európska únia je a aj naďalej bude najspoľahlivejším partnerom pre región západného Balkánu, kde Únia pôsobí ako najväčší investor, najväčší darca humanitárnej a finančnej pomoci. Zdôraznil, že Únia je pre krajiny tohto regiónu najväčší obchodný trh a tiež najlepší prísľub pre svetlejšiu budúcnosť občanov krajín západného Balkánu.



"Summit by mal potvrdiť európsku perspektívu tejto oblasti - a čo je dôležitejšie, mal by viesť ku konkrétnemu zlepšeniu prepojenia s týmto regiónom i vnútri neho," uviedol Tusk.



Počas svojho turné sa Tusk stretne s albánskym premiérom Edim Ramom, so šéfom čiernohorskej vlády Duškom Markovičom, so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom, s kosovským prezidentom Hashimom Thacim, s členmi predsedníctva Bosny a Hercegoviny Draganom Čovičom, Mladenom Ivaničom a Bakirom Izetbegovičom, ako aj s macedónskym premiérom Zoranom Zaevom.



Okrem rokovaní zameraných na prípravu summitu v Sofii, ktorý iniciovalo bulharské predsedníctvo v Rade EÚ, bude Tusk so svojimi západobalkánskymi partnermi rokovať aj o bilaterálnych vzťahoch týchto krajín s Európskou úniou.



V závere svojho turné - v Macedónsku - sa Tusk 27. apríla zúčastní summitu Brdo-Brijuni.



Európska rada uviedla, že hlavným cieľom tzv. procesu Brdo-Brijuni je dať dohromady všetkých lídrov krajín západného Balkánu spolu s najvyššími predstaviteľmi Slovinska a Chorvátska, ktoré sú členmi EÚ, aby posilnili politický dialóg zameraný na zvýšenie vzájomnej dôvery a presadzovanie riešenia "zamrznutých" bilaterálnych a regionálnych problémov.



Hostiteľom summitu Brdo-Brijuni bude macedónsky prezident Gjorge Ivanov.



spravodajca TASR Jaromír Novak