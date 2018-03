D. TUSK: Aktuálny obchodný spor s USA netreba preceňovať

V piatok by mali začať platiť clá na dovoz ocele a hliníka do USA.

Brusel 20. marca (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk si myslí, že aktuálny obchodný spor s USA netreba preceňovať. "Keď Spojené štáty v roku 1930 zvýšili svoje clá, viedlo to ku globálnej obchodnej vojne," napísal tesne pred summitom lídrov Európskej únie (EÚ), ktorý sa bude konať vo štvrtok (22.3.) a piatok (23.3.). Vtedy sa však clá dotkli tretiny európskeho obchodu, aktuálne plánované clá USA sa týkajú len 1,5 % transatlantického obchodu.



Tusk tým podľa vlastných slov nechcel spochybniť európske odvetné opatrenia, ale len rozšíriť zorný uhol. Vzhľadom na význam transatlantických vzťahov pre bezpečnosť a prosperitu oboch strán by sa EÚ mala naďalej pokúšať o prehĺbenie hospodárskych vzťahov s USA, a nie o ich oslabenie.



V piatok by mali začať platiť clá na dovoz ocele a hliníka do USA. Podľa mnohých politikov po celom svete môžu tieto clá spôsobiť vážny obchodný konflikt. Európska komisia (EK) už navrhla odvetné opatrenia, ktorých súčasťou majú byť napríklad clá na produkty z USA, ako sú whisky, motorky alebo texasky. EÚ sa aktuálne ešte pokúša o získanie výnimky z ciel, ako majú Mexiko a Kanada.