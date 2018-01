Tusk odkázal Britom: Ak si rozmyslíte brexit, Únia vás prijme späť

Donald Tusk zároveň pripomenul, že v prípade brexitu EÚ potrebuje od Spojeného kráľovstva jasnejšiu víziu o vzájomných budúcich vzťahoch.

Brusel/Štrasburg 16. januára (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok dopoludnia v Štrasburgu predstavil poslancom Európskeho parlamentu (EP) výsledky decembrového summitu EÚ, vrátane súhlasu premiérov a prezidentov začať s druhou fázou rokovaní o brexite. V tejto súvislosti upozornil, že ak si Spojené kráľovstvo odchod z EÚ ešte rozmyslí, Únia to privíta.



Tusk europoslancom na ich prvom tohoročnom plenárnom zasadnutí pripomenul, že lídri EÚ sa v decembri jednomyseľne rozhodli, že v prvej fáze rokovaní o vystúpení Británie z Únie bol dosiahnutý dostatočný pokrok v oblasti práv občanov, írskych hraníc a finančného vyrovnania. Preto sa lídri dohodli na prvom súbore usmernení pre ďalšiu fázu rozvodových rozhovorov.



Tusk však zo Štrasburgu Britom odkázal, že ak zmenia svoj názor na opustenie Únie koncom marca 2019, EÚ ich krajinu rada privíta späť.



"Ak sa vláda Spojeného kráľovstva rozhodne potvrdiť svoje rozhodnutie odísť, brexit sa v marci budúceho roka stane realitou so všetkými jej negatívnymi dôsledkami. Ak teda nedôjde k zmene postoja našich britských priateľov," uviedol Tusk. V tejto súvislosti poslancom pripomenul slová britského ministra pre brexit Davida Davisa, že "ak demokracia nemôže zmeniť svoj názor, prestáva byť demokraciou". A s odkazom na ostatných členov EÚ dodal, že "my na kontinente sme nezmenili svoj názor a naše srdcia sú stále otvorené pre Britániu".



Zároveň však pripomenul, že v prípade brexitu EÚ potrebuje od Spojeného kráľovstva jasnejšiu víziu o vzájomných budúcich vzťahoch. Dodal, že Únia pripravuje nový súbor usmernení pre obchodné rokovania s Londýnom, pričom "najťažšia práca je ešte pred nami a čas je obmedzený". Zároveň vyzval na jednotu ostatných 27 členských krajín pri každom možnom scenári, ktorý môže nastať.