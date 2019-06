Tusk podporil členstvo Severného Macedónska a Albánska v EÚ

Severné Macedónsko podľa Tuska urobilo všetko, čo od neho Európska únia od očakávala, aby sa mohol spustiť prístupový proces.

Brusel 12. júna (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk podporuje začiatok rokovaní o členstve v EÚ so Severným Macedónskom a Albánskom. Povedal to v stredu po stretnutí so severomacedónskym prezidentom Stevom Pendarovským.



Severné Macedónsko podľa Tuska urobilo všetko, čo od neho Európska únia od očakávala, aby sa mohol spustiť prístupový proces.



"Otázka neznie tak, či, ale kedy," povedal Tusk. Zároveň pripustil, že nie všetky členské štáty s jeho odporúčaním súhlasia. "Ak som trochu opatrný, je to preto, že viem, že dosiahnutie konsenzu medzi 28 členskými štátmi často trvá dlhšie, než by som chcel."



Európska komisia v máji oznámila, že Albánsko aj Severné Macedónsko splnili podmienky a mali by na summite EÚ (20.-21. júna) dostať pozvánku na začatie rozhovorov o členstve. Premiéri a prezidenti budú o tejto téme diskutovať, na schválenie prístupových rokovaní je však súhlas všetkých 28 členských krajín EÚ.



Pendarovski sa v stredu stretne aj so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogheriniovou.



Spravodajca TASR Jaromír Novak