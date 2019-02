Tusk: Predĺženie rokovaní o brexite je racionálnym riešením

Britský denník The Guardian už v nedeľu s odvolaním sa na nemenované zdroje z EÚ napísal, že odchod Británie z Európskej únie, tzv. brexit, by mohol byť napokon odložený až na rok 2021.

Šarm aš-Šajch 25. februára (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v pondelok vyhlásil, že šance na schválenie dohody o brexite slabnú, a vyzval britskú premiérku Theresu Mayovú, aby požiadala o predĺženie rokovaní Londýna s Bruselom.



Tusk v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch povedal, že "je jasné, že dohoda nemá v britskej Dolnej snemovni podporu väčšiny".



Dodal: "Som presvedčený, že v situácii, v akej sa nachádzame, bude predĺženie (rokovaní o brexite) racionálnym riešením."



Povedal tiež, že 27 európskych partnerov prejaví Mayovej "maximálne pochopenie".



"Premiérka Mayová je však stále presvedčená, že sa dokáže vyhnúť tomuto scenáru (predĺženiu rokovaní). Čím menej času zostáva do 29. marca, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa odchod odloží," doplnil Tusk, ktorého citovala agentúra AP.



Predseda Európskej rady je v letovisku Šarm aš-Šajch, kde lídri Európskej únie a Ligy arabských štátov (LAŠ) viedli rokovania v rámci historicky prvého summitu EÚ a LAŠ. Témami boli migrácia, boj proti terorizmu i obchod.



