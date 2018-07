Tusk: Spojené štáty nemajú lepšieho spojenca než Európu

Donaldovi Trumpovi odkázal, že Európania míňajú na obranu oveľa viac ako Rusko a rovnako ako Čína.

Brusel 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump by si mal pred stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách uvedomiť, kto sú jeho skutoční spojenci. Uviedol to v utorok predseda Európskej rady Donald Tusk. Jeho vyjadrenie odznelo počas podpisu spoločného vyhlásenia o spolupráci medzi EÚ a Severoatlantickou alianciou v bruselskom Paláci Residence.



Za EÚ dokument okrem Tuska podpísal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, v mene NATO generálny tajomník Jens Stoltenberg.



K podpisu vyhlásenia došlo v predvečer dvojdňového summitu Aliancie (11.-12.7), na ktorom sa spojenci budú usilovať dokázať svoju jednotu aj napriek existujúcim názorovým rozdielom medzi EÚ a USA. Patrí medzi ne napríklad svetová obchodná politika, jadrová dohoda s Iránom či globálna dohoda o klíme.



"Vždy stojí za to vedieť, kto je váš strategický priateľ a kto je váš strategický problém," uviedol Tusk počas tlačovej konferencie. Dodal, že USA nemajú a nebudú mať lepšieho spojenca, ako je Európa.



Donaldovi Trumpovi odkázal, že Európania míňajú na obranu oveľa viac ako Rusko a rovnako ako Čína. "Myslím si, že nemôžete mať pochybnosti, pán prezident, že ide o spoločné investície do spoločnej americkej a európskej obrany a bezpečnosti, čo sa nedá s dôverou povedať o ruských a čínskych výdavkoch," uviedol Tusk.



Trump pred summitom NATO opäť kritizoval spojencov z Aliancie, že nevyčleňujú dostatočné rozpočtové prostriedky na obranu. Očakáva sa preto, že v stredu v Bruseli svoje požiadavky zopakuje.



Tusk v tejto súvislosti vyzval Európanov, aby vo sfére obranných výdavkov plnili záväzky z predošlých summitov NATO, lebo v prípade núdze je dobre mať pri sebe dobre pripraveného a vyzbrojeného spojenca. Zároveň však odkázal USA, aby si cenili svojich spojencov, lebo "ich nemá mnoho". Pripomenul, že Európania po útokoch z 11. septembra 2001 prišli na pomoc Washingtonu a že v Afganistane spolu s Američanmi bojovali aj európski vojaci, pričom 870 z nich tam zahynulo.



"Pán prezident, prosím spomeňte si na to zajtra, keď sa stretneme na summite NATO, ale predovšetkým, keď sa stretnete s prezidentom Putinom v Helsinkách," povedal Tusk s odkazom na schôdzku lídrov USA a Ruska, ktorá sa uskutoční 16. júla vo fínskej metropole.



Spravodajca TASR Jaromír Novak