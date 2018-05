Tusk: Summit v Sofii bude o digitalizácii, Iráne a USA aj o Balkáne

Tusk upozornil, že summit musí dať kandidátskym krajinám jasný prísľub investícií do infraštruktúrnych a ľudských prepojení s krajinami západného Balkánu.

Brusel 15. mája (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk zaslal v utorok pozývací list premiérom a prezidentom členských krajín EÚ, v ktorom spresnil program dvojdňového neformálneho summitu v Sofii (16.-17.5).



Tusk pripomenul, že ide o podujatie v rámci bulharského predsedníctva v Rade EÚ a bulharský premiér Bojko Borisov ešte pred summitom EÚ - západný Balkán, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, pozval v stredu svojich európskych kolegov na pracovnú večeru, v rámci ktorej európski lídri preberú viacero dôležitých a aktuálnych tém.



Stredajšie diskusie budú zamerané na inovácie a digitálne hospodárstvo. Tusk účastníkov summitu upozornil, že budú vyzvaní, aby sa zamysleli nad dvoma otázkami - čo urobiť na úrovni EÚ pre podporu a posilnenie prelomových inovácií a ako sa Únia môže stať významným hráčom v oblasti veľkých údajov. Pripomenul, že k týmto témam sa lídri už v oficiálnejšej rovine vrátia na júnovom summite v Bruseli.



"Počas nášho stretnutia sa budeme zaoberať aj globálnym vývojom, najmä vyhláseniami amerického prezidenta Donalda Trumpa o Iráne a obchode, ako aj o najnovších dramatických udalostiach v pásme Gazy," uviedol Tusk vo svojom liste.



V súvislosti s rozhodnutím USA odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom Tusk uviedol, že požiada lídrov Británie, Francúzska a Nemecka - Theresu Mayovú, Emmanuela Macrona a Angelu Merkelovú -, ktorých krajiny sú signatármi tejto dohody, aby zhodnotili situáciu po odstúpení USA. "Naša rozprava by mala bez akýchkoľvek pochybností potvrdiť, že ak Irán rešpektuje ustanovenia dohody, EÚ ich tiež rešpektuje. Toto je línia, o ktorej už diskutovali naši ministri zahraničných vecí a ktorú predložili Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko," vysvetlil Tusk.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker bude počas pracovnej večere informovať o vývoji obchodných vzťahov s USA, s odkazom na americké obchodné opatrenia týkajúce sa ciel na európsku oceľ a hliník. Tusk zdôraznil, že EÚ nič nemení na svojej pozícii, že žiada Washington o trvalé oslobodenie od týchto sadzieb, a vyzval lídrov EÚ, aby v Sofii potvrdili jednotu a podporili pozíciu eurokomisie pri jej rokovaniach s USA. "To je jediný spôsob, ako chrániť európske záujmy," dodal.



Štvrtok bude podľa Tuska venovaný partnerom EÚ z krajín západného Balkánu, pričom k takémuto "kolektívnemu stretnutiu" dochádza prvýkrát za 15 rokov. Tusk, ktorý v apríli navštívil všetky krajiny tohto regiónu, upozornil, že EÚ je jediným partnerom, ktorý sa skutočne stará o stabilitu celého regiónu a o prosperujúcu budúcnosť občanov týchto krajín.



"Európska perspektíva pre krajiny západného Balkánu by mala zostať pevným záväzkom na oboch stranách. Okrem politických vyhlásení o budúcnosti však musíme dokázať, že teraz a tu sa zaujímame o hospodársky rozvoj západného Balkánu," uvádza sa v liste.



Organizátori summitu jasne naznačili, že sa nejedná o "rozširovací summit" s poskytnutím dátumov vstupu do Únie, Tusk však upozornil, že summit musí dať kandidátskym krajinám jasný prísľub investícií do infraštruktúrnych a ľudských prepojení s krajinami západného Balkánu a vnútri tohto regiónu, čo je aj v záujme samotnej Únie.



