Tusk vyzval Mayovú, aby prišla na summit EÚ s kreatívnymi návrhmi

Hlavy vlád a štátov 28 členských krajín, vrátane britskej premiérky, sa v stredu večer stretnú v Bruseli na dvojdňovom summite.

Brusel 16. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk vyjadril v utorok nádej, že britská premiérka Theresa Mayová príde v stredu do Bruselu s konkrétnymi návrhmi, ktoré pomôžu pohnúť sa zo "slepej uličky" doterajších rokovaní o brexite.



Tusk vo vystúpení, ktoré nasledovalo po ukončení tripartitného sociálneho summitu v Bruseli, odkázal do Londýna, že ostatné členské krajiny EÚ potrebujú "nové fakty", aby bolo možné pokročiť v prerušených rozhovoroch, ktoré majú za cieľ uzavretie politickej dohody o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.



Tusk v utorok dopoludnia vyjadril svoj "pretrvávajúci optimizmus" ohľadom dosiahnutia dohody o odchode Británie z EÚ. Popoludní však - v rámci hodnotenia sociálneho summitu - upozornil, že správa o stave rokovaní, ktorú dostal od hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, ako aj pondelňajšia rozprava v britskej poslaneckej snemovni, mu nedávajú dôvod na optimizmus pred summitom EÚ, ktorý začína už v stredu večer.



Mayová vystúpi v stredu večer s čerstvým mandátom od britskej vlády. Po jej vystúpení sa lídri ostatných 27 krajín poberú na separátne rokovania o situácii spojenej s brexitom.



"Dúfam, že zajtra premiérka Mayová predstaví niečo dosť kreatívne na to, aby sme vycúvali z tejto slepej uličky," povedal Tusk pred novinármi.



Barnier však v utorok naznačil, že po nedeľňajšom neúspechu rokovaní s britským ministrom pre brexit Dominicom Raabom môže k dohode s Londýnom dôjsť až v novembri. Počas stretnutí s novinármi Barnier spresnil, že je potrebné doriešiť viacero otázok vrátane budúcej podoby hranice medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko.



"Ešte tam nie sme," zhodnotil Barnier stav rokovaní. A dodal, že treba viac času, aby obe strany prijali "celkovú dohodu". "Tento čas využijeme pokojne, s vážnym úmyslom nájsť v najbližších týždňoch celkovú dohodu," odkázal Barnier.



Tuskov hovorca Piotr Serafin v utorok dopoludnia predstaviteľom médií zopakoval, že októbrový summit bol považovaný za najpravdepodobnejší dátum uzavretia potrebnej politickej dohody vzhľadom na ratifikačný proces, ktorý po prijatí dohody musí prebehnúť v Európskom parlamente, v národných parlamentoch niektorých členských krajín EÚ a samozrejme v britskom zákonodarnom zbore. "Z hľadiska Európanov by ratifikačný proces nemal byť problém," upozornil Serafin.



