D. Tusk vyzval v Prištine na zlepšenie srbsko-kosovských vzťahov

Priština 26. apríla (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk vyzval vo štvrtok Kosovo, aby zlepšilo vzťahy so Srbskom, čo by mu umožnilo dosiahnuť pokrok v jeho dlhotrvajúcej snahe o začlenenie sa do Európskej únie (EÚ). Informovala o tom agentúra Reuters.



Kosovo a päť ďalších krajín západného Balkánu uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ sa musia pred prípadným vstupom vyrovnať s organizovaným zločinom a korupciou, zlepšiť dodržiavanie ľudských práv a slobody médií a vyriešiť spory so svojimi susedmi.



Kosovo má stále ďaleko od otvorenia prístupových rokovaní. V roku 2013 sa Kosovo spolu so Srbskom zaviazali k dialógu o zlepšení vzájomných vzťahov, ktorý podporuje EÚ. Odvtedy sa však dosiahol len malý pokrok, pripomína Reuters.



"Bez úplnej normalizácie vzťahov so Srbskom a úplnej implementácie dohôd neviem, ako by sa mohol dosiahnuť prelom vo vzťahoch s EÚ," povedal Tusk na spoločnej tlačovej konferencii s kosovským prezidentom Hashimom Thacim.



"Viem, že to bude ťažké, ale stále som opatrný optimista. Po včerajšom stretnutí s (srbským prezidentom) Aleksandarom Vučičom a po dnešnom stretnutí s vaším prezidentom (Thacim) som optimistickejší a menej opatrný."



Donald Tusk odcestoval v utorok na turné po krajinách západného Balkánu. Cieľom série jeho návštev je pripraviť summit EÚ - západný Balkán, ktorý sa uskutoční 17. mája v Sofii.



Kosovo, bývalá srbská provincia, vyhlásilo jednostranne nezávislosť v roku 2008. Podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska ju však neuznáva Belehrad, ktorý Kosovo stále pokladá za svoju provinciu.