Tusk oznámil nominácie na vrcholné posty v euroinštitúciách

Na funkciu predsedu Európskej rady bol nominovaný belgický liberál Charles Michel.

Brusel 2. júla (TASR) - Novou predsedníčkou Európskej komisie by sa mala stať nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová. Informoval o tom v utorok na Twitteri predseda Európskej rady Donald Tusk s tým, že sa na tom v utorok dohodli lídri na summite EÚ v Bruseli.



Na funkciu predsedu Európskej rady bol nominovaný belgický liberál Charles Michel.



Post šéfa európskej diplomacie by mal pripadnúť ministrovi zahraničných vecí v španielskej ľavicovej vlády Josepovi Borrellovi, rodenému Kataláncovi.



Francúzska Christine Lagardová by sa mala v tejto konštelácii stať šéfkou Európskej centrálnej banky (ECB).