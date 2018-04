VODIČ NEMAL ŠANCU: Na českej diaľnici D11 sa stala tragická nehoda

Muž v osobnom vozidle vo veľkej rýchlosti vyletel z vozovky a odrazil sa od bilbordu.

Praha 7. apríla (TASR) - Tragická nehoda obmedzila v noci na sobotu premávku na českej diaľnici D11 v smere na mesto Hradec Králové. Muž v osobnom vozidle vo veľkej rýchlosti vyletel z vozovky a odrazil sa od bilbordu. Auto sa pri nehode niekoľkokrát prevrátilo cez strechu a nakoniec skončilo v priekope. Trosky boli rozosiate niekoľko desiatok metrov od miesta prvého nárazu. Vodič nemal šancu brutálnu nehodu prežiť, informuje spravodajská stránka televíznej stanice Nova.



K nehode na desiatom kilometri diaľnice D11 v smere na Hradec Králové vyšli policajti, hasiči a záchranári ráno okolo 03.30 h. Mladý muž vo veku 31 rokov havaroval s autom BMW vo veľmi veľkej rýchlosti.



Bezprostredne nebolo jasné, ako k nehode došlo, bolo však vylúčené, že by účastníkom nehody bol ešte aj niekto ďalší. BMW v jednu chvíľu vyšlo zrazu doprava, tam následne trafilo bilbord a auto ďalej pokračovalo v jazde. Následne narazilo do kanála a niekoľkokrát sa pretočilo cez strechu.



Po strašidelnej nehode, píše TV Nova, skončilo auto v priekope. Vodič, ktorý pravdepodobne nebol pripútaný, čiastočne z vozidla vypadol a skončil pod ním. Auto muselo ísť naozaj veľmi rýchlo, trosky boli rozosiate desiatky metrov od prvého nárazu do bilbordu.



Bezprostredne nebolo jasné, čo presne nehode predchádzalo. Polícia nariadila súdnu pitvu, ktorá má preukázať, či u vodiča nedošlo k zdravotným komplikáciám, alebo či nebol pod vplyvom drog či alkoholu.



Pre nehodu a následné policajné vyšetrovanie bola premávka na diaľnici presmerovaná do jedného pruhu, spresnila TV Nova.