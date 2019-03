TV Nova: Vietor pácha škody po celom Česku, hasiči sa nezastavia

Len v južných Čechách mali požiarnici výjazdy k viac než 50 zásahom.

Praha 10. marca (TASR) - Po celej Českej republike zasahujú hasiči kvôli silnému vetru, uskutočnili už desiatky výjazdov - najčastejšie ide o stromy, ktoré popadali cez cestné komunikácie a spôsobujú komplikácie v doprave, informuje internetová stránka televízie Nova.



Len v južných Čechách mali požiarnici výjazdy k viac než 50 zásahom. Komplikácie sa nevyhli ani Prahe. V noci na nedeľu tam vyšli hasiči do ulice Sokolovská, kde padali zo strechy lepenkové dosky. Z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva bola v tejto mestskej časti prerušená aj premávka električiek, približuje spravodajský server tn.nova.cz.



Stredočeskí hasiči mali cez víkend takmer 40 výjazdov; najčastejšie k popadaným stromom, ktoré zahatali vozovky. So škodami, ktoré napáchal silný vietor, mali plné ruky práce aj hasiči olomouckí. "Väčšina výjazdov sú stromy, ale aj uvoľnená plechová garáž, padajúca strešná krytina či komplikácie na železnici. Všetko zatiaľ bez väčších komplikácií," povedali hasiči televízii Nova.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v súvislosti s výstrahou pred silným vetrom varuje pred túrami do hrebeňových oblastí hôr, všíma si tiež TV Nova.