Tvorba novej talianskej vlády sa komplikuje

Rím 12. marca (TASR) - Vyhliadky na rýchle vytvorenie novej talianskej vlády sa v pondelok opäť zmenšili.Sociálni demokrati sa opakovane vyslovili proti možnej podpore Hnutia piatich hviezd (M5S) alebo stredopravej koalície. Expremiér Matteo Renzi definitívne potvrdil odchod z čela Demokratickej strany (PD), ktorú tak cez náročné obdobie povedie v nasledujúcich týždňoch jeho Renziho zástupca Maurizio Martina.Tak Hnutie piatich hviezd, ako aj stredopravá koalícia potrebujú pre úspešné vytvorenie budúcej vlády podporu ďalších politických subjektov. Demokratická strana je považovaná za partnera, ktorý by im mohol poskytnúť potrebné hlasy.Väčšina členskej základne PD je však proti a vidí miesto strany po historickom volebnom neúspechu v opozícii.vyhlásil pre denník Corriere della Sera Matteo Renzi a dodal, že osobne sa nebude uchádzať o zvolenie do čela strany.Aj keď Hnutie piatich hviezd a Ligu severu zo stredopravej koalície spájajú protieurópska orientácia a kritika establišmentu, obe strany majú odlišné názory na sociálne otázky a problematiku migrácie, pripomenula tlačová agentúra DPA.V Taliansku sa neráta s otvorením koaličných rokovaní pred veľkonočnými sviatkami. Na ustanovujúcom zasadaní novozvoleného Senátu a Poslaneckej snemovne 23. marca by malo dôjsť k zvoleniu predsedov oboch komôr zákonodarného zboru. Iba následne začnú konzultácie zainteresovaných s prezidentom Sergiom Mattarellom.Už teraz sa však vzhľadom na komplikovanosť situácie na vnútropolitickej scéne hovorí v Taliansku o predčasných voľbách v priebehu jesene 2018 alebo na budúci rok.