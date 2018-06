Tymošenková bude kandidovať za prezidentku Ukrajiny

V májových prieskumoch verejnej mienky Tymošenková viedla s 13 percentami. Súčasný prezident Petro Porošenko sa v prieskume umiestnil na štvrtom mieste.

Kyjev 20. júna (TASR) - Predsedníčka ukrajinskej strany Vlasť (Baťkivščyna) a expremiérka Julija Tymošenková v stredu oznámila, že sa bude uchádzať o prezidentský úrad v budúcoročných voľbách.



"Budem kandidovať za prezidentku Ukrajiny," uviedla Tymošenková vo videu, ktoré zverejnila na svojej facebookovej stránke.



Ako poznamenala agentúra Reuters, v májových prieskumoch verejnej mienky Tymošenková viedla s 13 percentami. Súčasný prezident Petro Porošenko sa v prieskume umiestnil na štvrtom mieste.



Najbližšie prezidentské voľby by sa na Ukrajine mali konať 31. marca 2019.



V prezidentských voľbách z mája 2014 zvíťazil Porošenko. Získal takmer 55 percent hlasov. Druhá v poradí skončila Tymošenková s takmer 13 percentami.



Tymošenková už vlani v októbri oznámila, že sa chce v roku 2019 vo voľbách uchádzať o funkciu prezidenta Ukrajiny. "Budem kandidovať na post prezidenta. Vyhráme - aby sme krajinu postavili na nohy," vyhlásila vtedy vo vysielaní televízie NewsOne. Dodala, že kým predtým na poste ukrajinského prezidenta podporovala Viktora Juščenka i Arsenija Jaceňuka vo funkcii predsedu ukrajinskej vlády, teraz sa rozhodla, že "viac už svoj hlas, hlasy svojho tímu a ľudí, ktorým dôverujem, nedám nikomu".



Za "skutočne demokratické sily" na Ukrajine označila niekoľko strán, ktoré by podľa nej mali spolupracovať. Do tejto skupiny zaradila strany Sloboda, Vlasť, Svojpomoc, Hnutie nových síl založené Michailom Saakašvilim, stranu Ľudová kontrola či Spravodlivosť. V rozhovore pre NewsOne súčasne Tymošenková obvinila súčasného prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka z prania špinavých peňazí prostredníctvom fiktívnych kontraktov pre armádu.



V apríli 2018 agentúra Reuters s odvolaním sa na poslanca ukrajinského parlamentu Volodymyra Areva, člena vládnucej strany Blok Petra Porošenka, uviedla, že ukrajinský protikorupčný úrad preveruje tvrdenie, že niekdajší líbyjský vodca Muammar Kaddáfí prispel na kampaň Tymošenkovej pred prezidentskými voľbami v roku 2010, v ktorých tiež neúspešne kandidovala. Malo ísť o niekoľko miliónov eur.



Arev uviedol, že spoločne s ďalšími poslancami požiadal Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU), aby sa zaoberal týmto tvrdením, zverejneným vo februári v panarabskom denníku aš-Šark al-Awsat. Jeden z Kaddáfího zástupcov podľa tohto článku priletel súkromným lietadlom do Kyjeva, aby doručil kufrík so štyrmi miliónmi eur na Tymošenkovej kampaň, ktorá bola nakoniec neúspešná. Samotná ukrajinská expremiérka uvedené tvrdenie popiera.



Tlačová kancelária Tymošenkovej strany Vlasť poskytla agentúre Reuters vyjadrenie, podľa ktorého ide o "nezmysel" a zverejnenie "nesprávnych" informácií.