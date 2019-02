Týždenník Enquirer bude vyšetrovať obvinenia Bezosa o vydieraní

Trump ostro kritizuje Bezosa aj články Washington Postu o Bielom dome.

New York 8. februára (TASR) - Vydavateľ amerického bulvárneho týždenníka National Enquirer v piatok oznámil, že začne vnútorné vyšetrovanie obvinení zo strany šéfa spoločnosti Amazon Jeffa Bezosa, podľa ktorého ho týždenník vydieral a vyhrážal sa mu.



Najbohatší človek na svete Bezos tvrdí, že týždenník sa mu vyhrážal zverejnením intímnych fotografií, ktoré si vymieňal so svojou milenkou, ak neprestane zisťovať, ako sa Enquirer dostal k tejto jeho súkromnej komunikácii. O kauze informovali tlačové agentúry AP a AFP.



Vydavateľstvo American Media Inc. (AMI) v e-mailovom vyhlásení v piatok tiež uviedlo, že "úprimne verí, že v pokrývaní príbehu o Bezosovi konalo v súlade so zákonom".



Vyhlásenie vydavateľstva je najnovším zvratom v spore medzi miliardárom Bezosom a vydavateľom najznámejšieho amerického bulvárneho média, šéfom AMI Davidom Peckerom, ktorý je dôrazným podporovateľom prezidenta Donalda Trumpa. Bezosovi vyšetrovatelia naznačujú, že už zverejnený článok Enquireru o jeho ľúbostnej afére, v ktorom boli aj pikantné odkazy, je motivovaný špinavou politikou.



Bezos, ktorý je takisto majiteľom denníka Washington Post kritického voči Trumpovi, podrobne opísal svoju komunikáciu s vydavateľstvom AMI vo štvrtok v neobvyklom blogu na webe Medium.com. Bezos tam neuviedol, že bulvár od neho žiada peniaze - napísal, že Enquirer chce od neho verejné vyhlásenie, že článok v Enquireri nebol politicky motivovaný.



Vydavateľstvo už v minulosti priznalo, že použilo metódu vydierania a zadržiavania získaných nelichotivých informácií o osobách, aby pomohlo Trumpovi stať sa prezidentom. Trump ostro kritizuje Bezosa aj články Washington Postu o Bielom dome.



"Samozrejme, nechcem, aby boli moje súkromné fotografie zverejnené, ale zároveň sa nechcem zapájať do ich známej metódy vydierania, politického protežovania, politických útokov a úplatkárstva," napísal Bezos o AMI, keď sa snažil vysvetliť svoje rozhodnutie ísť s problémom na verejnosť.



Bezosova ľúbostná aféra vyšla najavo, keď Enquirer 9. januára zverejnil článok o jeho vzťahu s Lauren Sánchezovou, bývalou televíznou moderátorkou, ktorá je vydatá. Článok vyšiel niekoľko dní po tom, Bezos a jeho manželka oznámili, že sa rozvádzajú.



Bezos si následne najal tím súkromných vyšetrovateľov, aby zistili aj to, ako sa týždenník dostal k textom a fotografiám, ktoré si milenecká dvojica posielala.



Súkromní vyšetrovatelia dospeli k záveru, že Bezosov telefón sa nestal terčom hekerského útoku. Skôr sa zameriavali na Sánchezovej brata Michaela Sáncheza, talentovaného manažéra a podporovateľa Trumpa. Podľa podozrenia vyšetrovateľov práve on mohol poskytnúť informácie Enquireru, uviedla osoba oboznámená so záležitosťou.