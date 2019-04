Účasť izraelských Arabov vo voľbách do Knesetu bola rekordne nízka

Už z prvých odhadov zverejnených krátko po zatvorení volebných miestností vyplývalo, že výsledky utorňajších parlamentných volieb v Izraeli budú veľmi tesné.

Jeruzalem 10. apríla (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Izraeli poznamenala rekordne nízka účasť voličov z radov izraelských Arabov. Informoval o tom denník The Times of Israel.



Izraelský vedec Kamil Fuchs pre rozhovore pre televíziu Channel 13 povedal, že "takú (nízku) účasť voličov v arabskej komunite sme nikdy predtým nezažili".



Nízka účasť arabských voličov vo voľbách, ako aj nepresvedčivý výkon arabských politických strán v predvolebnej kampani podľa denníka The Times of Israel zníži šance centristickej strany Modrá a Biela, na ktorej čele je Benny Ganc, a naopak posilní premiéra Benjamina Netanjahua a jeho stranu Likud.



Už z prvých odhadov zverejnených krátko po zatvorení volebných miestností vyplývalo, že výsledky utorňajších parlamentných volieb v Izraeli budú veľmi tesné. Ganc i Netanjahu sa už medzičasom označili za víťazov volieb.



Netanjahu podľa agentúry Bloomberg v príhovore k svojim priaznivcom vyhlásil, že už začal rokovať s pravicovými stranami. Uviedol, že ich lídri mu sľúbili, že prezidentovi Izraela Reuvenovi Rivlinovi odporučia poveriť zostavovaním koaličnej vlády práve šéfa strany Likud.



Ganc zasa prisľúbil vytvoriť "vládu národného zmierenia". Dodal tiež: "Možno budeme noví, ale nie naivní". Podľa neho voľby ukázali, že "naša spoločnosť si vybrala jednotu".