Účasť na protestoch žltých viest bola nižšia, došlo k násilnostiam

Paríž 12. januára (TASR) - Sympatizanti hnutia tzv. žltých viest sa v sobotu v rôznych mestách krajiny zišli na ďalších protestných zhromaždeniach a pochodoch proti vláde prezidenta Emmanuela Macrona. Ako informovala agentúra AFP, v Paríži i ďalších mestách opäť došlo k potýčkam medzi demonštrantmi a políciou.



Pochody prakticky vo všetkých mestách, ktoré sa zapojili do výzvy organizátorov, sa začali pokojne. V Paríži však po príchode demonštrantov k Víťaznému oblúku došlo k stretom s políciou, ktorá sa davu snažila zabrániť preniknúť na svetoznámy bulvár Champs Elysées, pričom použila aj slzotvorný plyn.



Agentúra AFP dodala, že v Paríži bolo v sobotu zadržaných takmer 60 ľudí. Ďalšie desiatky polícia zaistila v iných mestách, kde sa konali pochody žltých viest. Strety tzv. žltých viest s políciou hlásili aj z mesta Bourges.



Francúzske ministerstvo vnútra vydalo o 14.00 h SEČ správu, podľa ktorej do danej hodiny na protestné zhromaždenia na celom území krajiny prišlo 32.000 ľudí - vrátane asi 8000 v Paríži. AFP poznamenala, že v porovnaní s minulou sobotou ide o pokles o 26.000 účastníkov.



Z preventívnych dôvodov zostalo v sobotu v centra Paríža i mimo neho zavretých množstvo obchodov č bánk vzhľadom na to, že niektoré z minulých protestov sprevádzalo násilie, ničenie obchodov či mestského mobiliáru a podpaľovanie áut.



Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt.



Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, ale protestujúci vyjadrili ďalšie požiadavky vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.



Francúzske protestné hnutie súčasnosti je pomenované podľa svojho viditeľného a ľahko spoznateľného symbolu - reflexných žltých viest, ktoré si jeho účastníci na demonštrácie obliekajú na odev.



Prezident Emmanuel Macron má v pláne spustiť na budúci týždeň celoštátnu debatu o problémoch a očakávaniach francúzskych občanov, uviedla AFP.



Úspech týchto konzultácií je však otázny vzhľadom na veľmi nízku dôveru Francúzov v svojich politikov a predstaviteľov štátu.



Podľa v piatok zverejnených výsledkov prieskumu, ktorý urobil inštitút CEVIPOF, si 77 percent opýtaných myslí, že politici vyvolávajú "nedôveru, znechutenie alebo sú nezaujímaví".



Agentúra AFP dodala, že ani Macron si svoju - už aj tak nízku - popularitu u občanov veľmi nezvýšil, keď v piatok na stretnutí v Elyzejskom paláci vyhlásil, že "príliš veľa našich občanov si myslí, že niečo dosiahnu bez toho, aby na to vyvinuli nejaké úsilie".