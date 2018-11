Účasť trojice ruských oligarchov na fóre v Davose je vraj nežiaduca

Všetci traja magnáti figurujú na zoznamoch fyzických a právnických osôb, na ktoré boli uvalené sankcie zo strany USA.

Washington/Moskva 7. novembra (TASR) - Organizátori zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose údajne informovali ruských oligarchov Olega Deripasku, Viktora Vekseľberga a Andreja Kostina, že ich účasť na tomto prestížnom podujatí je nežiaduca.



S odvolaním sa na dva svoje zdroje o tejto žiadosti informoval americký denník Financial Times. Podľa zdrojov organizátori nemajú žiadne právne nástroje, ako podnikateľom zakázať prísť na davoské fórum.



Ku kauze sa v stredu vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho organizátori fóra v Davose ničia podstatu tohto podujatia tým, že sa rozhodli nepozvať naň trojicu ruských magnátov.



"Deripaska, Kostin a Vekseľberg sa stali tým, čím sú, nie vďaka fóru (v Davose), to davoské fórum sa stalo tým, čím je, vďaka takým podnikateľom (ako je spomínaná trojica). Preto vyčleňovaním takýchto podnikateľov fórum v podstate ničí svoju podstatu," povedal Peskov.



Podľa ruského denníka Novaja gazeta už Kostina o žiadosti, aby sa na davoskom fóre nezúčastnil, informovali a vyjadrí sa k nej na tlačovej konferencii. Deripaska údajne ani nechcel do Davosu cestovať, pretože "sa stiahol z biznisu" a "účasť na tomto fóre ani nemá zmysel".