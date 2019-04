Učitelia v Poľsku sa rozhodli až do septembra prerušiť štrajk

Učitelia žiadali 30-percentné zvýšenie platov, avšak vláda im ponúkla len 15-percentné zvýšenie.

Varšava 25. apríla (TASR) - Odborový zväz zastrešujúci poľských učiteľov sa vo štvrtok rozhodol prerušiť celoštátny štrajk za vyššie mzdy, ktorý prebiehal takmer tri týždne a obmedzil prevádzku väčšiny škôl. Protestnú akciu plánujú učitelia opäť obnoviť v septembri, informovala agentúra AFP.



Zväz poľských učiteľov (ZNP) k prerušeniu štrajku pristúpil spoločne s poľským Fórom odborových zväzov (FZZ), a to len krátko pred začatím stredoškolských maturít stanovenom na 6. mája.



Učitelia splnenie svojich požiadaviek nedosiahli. Šéf ZNP Slawomir Broniarz novinárom na margo toho vo štvrtok povedal, že poľský premiér Mateusz Morawiecki odignoroval požiadavky vyše polmilióna poľských učiteľov.



"Pán premiér Morawiecki, dávame vám čas do septembra. Čakáme na konkrétny návrh riešenia z vašej strany," povedal Broniarz.



Učitelia žiadali 30-percentné zvýšenie platov, avšak vláda im ponúkla len 15-percentné zvýšenie. Na takýto návrh pristalo jedine odborové hnutie Solidarita, ktoré má blízko ku konzervatívnej vládnucej strane Právo a spravodlivosť (PiS).



Podľa poľského ministerstva školstva zarábajú poľskí učitelia v prepočte od 710 do 1300 eur v hrubom v závislosti od vzdelania a skúseností, uviedla agentúra DPA. Podľa štatistického úradu bol priemerný plat v Poľsku vo štvrtom štvrťroku 2018 približne 1140 eur v hrubom. Vláda tvrdí, že na zvýšenie platov o 30 percent nemá v rozpočte prostriedky a ponúka 15 percent v kombinácii s predĺžením pracovného času. Odborári túto ponuku odmietli.



V priebehu apríla sa vo Varšave konalo viacero demonštrácií, ktoré prilákali tisícky učiteľov. Väčšina zo škôl v 38-miliónovom Poľsku bola od 8. apríla, keď sa začal štrajk učiteľov, zatvorená.



Štrajk učiteľov sa začal krátko po tom, ako konzervatívna poľská vláda predstavila balík nových, štedrých sociálnych opatrení. Analytici i opozícia tento krok spájajú so snahou zvýšiť si popularitu pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu a tiež jesennými parlamentnými voľbami v Poľsku.



Samotní učitelia tieto opatrenia, prisudzujúce štedré benefity tradičným podporovateľov vlády, akými sú napríklad početné rodiny či dôchodcovia, vnímali ako dôkaz, že štát má dosť peňazí, aby vyhovel aj ich platovým požiadavkám.