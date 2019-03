Rakúskeho bojovníka IS požaduje primátor Viedne zbaviť občianstva

Podľa údajov má údajný bojovník IS zrejme dvojaké rakúsko-turecké občianstvo. V prípade odobratia rakúskeho by tak nezostal bez štátnej príslušnosti.

Viedeň 7. marca (TASR) - Predpokladaný bojovník teroristickej organizácie Islamský štát (IS) pochádzajúci z Viedne, ktorého prednedávnom zadržali kurdské jednotky v Sýrii, môže byť zbavený rakúskeho občianstva. Stal by sa tak prvým "rakúskym džihádistom, ktorý príde o pas", uviedla tlačová agentúra APA s odvolaním sa na štvrtkové vydanie denníka Kurier.



Viedenský primátor Michael Ludwig poveril preverením daného prípadu príslušné oddelenie magistrátu, na čo bolo začaté konanie o odobratí rakúskeho občianstva. Podľa údajov Kurieru má údajný bojovník IS zrejme dvojaké rakúsko-turecké občianstvo. V prípade odobratia rakúskeho by tak nezostal bez štátnej príslušnosti.



Viedenský magistrát sa v tejto záležitosti spolieha na spoluprácu s rakúskym Spolkovým úradom na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT). Rozhodnutie o odobratí občianstva však musí byť písomne doručené, čo bude zrejme zdĺhavé, konštatoval denník.



Na sociálnej sieti Facebook sa objavila pred niekoľkými dňami videonahrávka nakrútená v tábore sýrskych Kurdov, na ktorej zadržaný mladý muž tvrdí, že pochádza z Viedne. V prípade potvrdenia tohto priznania by išlo o prvého bojovníka IS z Rakúska, ktorého zajali kurdské jednotky.



V Sýrii a Iraku by sa v súčasnosti mohlo nachádzať ešte približne 100 bojovníkov IS z Rakúska, vyplýva z údajov BVT.