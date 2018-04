Útok v Sýrii zinscenovala podľa ruského rezortu obrany Británia

Generálmajor Konašenkov zverejnil vyhlásenie lekárov z mesta Dúmá, podľa ktorých vtrhli do zariadenia ľudia s kamerami a kričali, že pacienti boli zasiahnutí chemickými zbraňami, čím vyvolali paniku.

Moskva 13. apríla (TASR) - Minulotýždňový údajný chemický útok v sýrskom meste Dúmá zinscenovala ako provokáciu Británia. Vyhlásil to v piatok hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.



Podľa agentúry AP generálmajor Konašenkov zverejnil vyhlásenie lekárov z nemocnice v meste Dúmá, podľa ktorých vtrhli do zariadenia ľudia s kamerami a kričali, že pacienti boli zasiahnutí chemickými zbraňami, čím vyvolali paniku. Lekári ale potvrdili, že žiaden z pacientov nemal zranenia spôsobené chemikáliami.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov krátko predtým vyhlásil, že "spravodajské služby štátu, ktorý sa teraz usiluje viesť rusofóbnu kampaň, boli zapojené do tohto výmyslu". Neuviedol ďalšie podrobnosti či názov tohto štátu.