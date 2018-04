Údajný ruský hacker Nikulin sa v USA pokúsil o útek

Americkí väzenskí dozorcovia uviedli, že Nikulin sa vo väzbe správal vzdorovito.

San Francisco/Praha 4. apríla (TASR) - Kalifornský súd odložil v stredu rozhodnutie o ďalšej väzbe pre údajného ruského hackera Jevgenija Nikulina. Urobil tak po tom, čo prokurátor oznámil, že Nikulin sa pokúsil podľa ochranky o útek. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na agentúru Bloomberg.



Americkí väzenskí dozorcovia uviedli, že Nikulin sa vo väzbe správal "vzdorovito", dopustil sa aj fyzickej konfrontácie a nakoniec sa pokúsil o útek.



Nikulin sa už raz pred súd v Spojených štátoch postavil. Na prvom bleskovom vypočúvaní v San Franciscu vyhlásil, že sa cíti nevinný. USA ho podozrievajú z hackerského útoku na tri technologické firmy - na sociálne siete LinkedIn a Formspring a na webové úložisko Dropbox - z rokov 2012-13. Avšak špekuluje sa aj o jeho zapojení do ovplyvňovania volieb v USA.



Nikulina (30) zadržali predvlani v Prahe na základe amerického zatykača. Česko ho minulý týždeň vydalo do USA, za čo sa Washington poďakoval. O vydanie však malo záujem aj Rusko, preto krok Českej republiky odsúdilo. Ruský veľvyslanec v Prahe Alexander Zmejevskij v stredu na tlačovej konferencii varoval, že to zhorší vzájomné vzťahy medzi ČR a Ruskom. Česko podľa neho nevenovalo patričnú pozornosť ruským výzvam, že v podmienkach "rozvinutej protiruskej hystérie v USA" nemôže Nikulin počítať so spravodlivým procesom.