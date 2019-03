BLESKY ZABÍJALI: V konžskej miestnej škole usmrtili najmenej 11 ľudí

Údery bleskov do školy usmrtili sedem žiakov a jedného učiteľa, ako aj troch ľudí, ktorí sa nachádzali pri budove.

Goma 25. marca (TASR) - Najmenej 11 ľudí zahynulo v meste Kikwit na juhozápade Konžskej demokratickej republiky (KDR), keď blesky udreli do jednej z miestnych škôl. Tlačová agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na nedeľňajšie vyjadrenia tamojších predstaviteľov.



Starosta Leonard Mutandu uviedol pre DPA, že Kikwit zasiahla ešte v piatok večer búrka s elektrickými výbojmi, avšak bez dažďa. Údery blesku do školy podľa neho usmrtil sedem žiakov a jedného učiteľa, ako aj troch ľudí, ktorí sa nachádzali pri budove.



Ďalších päť osôb utrpelo zranenia a previezli ich do nemocnice.



"Najprv blesk zabil troch ľudí blízko školy. O niekoľko minút neskôr druhý blesk udrel do vnútra triedy, pričom spálil dvere," opísal tragédiu starosta.