Uganda potvrdila druhé úmrtie na ebolu

Kampala 13. júna (TASR) - Uganda zaznamenala už druhý prípad úmrtia na vírus ebola od vypuknutia súčasnej epidémie v oblasti susedného Konga. Ide o 50-ročnú starú matku päťročného chlapca, ktorý ebole podľahol v stredu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na ugandské ministerstvo zdravotníctva.



Podľa tohto zdroja sa ebolou nakazila v Konžskej demokratickej republike (KDR) jedna rodina, ktorá následne prešla cez hranice do Ugandy.



Prvou obeťou sa stal päťročný chlapec, ktorému ebolu diagnostikovali v západougandskom meste Kasese. Žena zomrela v noci na štvrtok, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Nakazený je aj chlapčekov mladší trojročný brat.



Ministerstvo zdravotníctva KDR oznámilo, že celá rodina, ktorej členovia pochádzajú z KDR i Ugandy, súhlasila s návratom do Konga. Podstúpia tam liečbu a klinické testy.



V súvislosti s tromi potvrdenými prípadmi na západe Ugandy Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolala na piatok krízové zasadnutie odborníkov.



V Ugande zaviedli prísne bezpečnostné opatrenia po tom, ako sa na východe susednej KDR nakazilo ebolou za posledných desať mesiacov už 2000 ľudí, pričom približne dve tretiny z nich chorobe podľahli.