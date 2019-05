Ukrajina bude sledovať, ktorí jej občania si prevezmú ruský pas

Výnos, podľa ktorého niektoré skupiny Ukrajincov budú môcť získať ruské občianstvo v zjednodušenom konaní, podpísal v stredu ruský prezident Vladimir Putin.

Kyjev 3. mája (TASR) - Ukrajina bude monitorovať, ktorí ukrajinskí občania dostanú ruské pasy. V rozhovore pre televízny kanál ZIK to uviedol námestník ukrajinského ministra pre dočasne okupované územia Jurij Hrymčak.



Spresnil, že Ukrajina síce nemá technické nástroje na sledovanie procesu vydávania ruských pasov, ale "tieto údaje nie sú v Ruskej federácii tajné a dajú sa získať". Vysvetlil, že v súlade s ruskou legislatívou je možné mať druhé i tretie občianstvo, ale občan má povinnosť oznámiť to úradom.



"Takže tu nevidím nijaké problémy a budeme mať všetky údaje," uviedol Hrymčak, ktorý opäť navrhol zobrať ukrajinské pasy tým Ukrajincom, ktorí získajú ruské občianstvo.



Výnos sa vzťahuje aj na občanov Ukrajiny a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sa narodili na Kryme a v Sevastopole a žili tam do 18. marca 2014, ako aj na ich deti, manželov a rodičov. Platí aj pre Ukrajincov, ktorí majú povolenie na prechodný pobyt v Ruskej federácii, povolenie na pobyt, osvedčenie o štatúte utečenca alebo osvedčenie o dočasnom azyle.



Zjednodušený postup bude platiť pre občanov Afganistanu, Iraku, Jemenu a Sýrie, ktorí sa narodili na území Ruskej federatívnej socialistickej republiky a boli predtým občanmi ZSSR, ako aj pre ich deti, manželov a rodičov.