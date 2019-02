Kyjev nechce v prezidentských voľbách volebných pozorovateľov z Ruska

Z návrhu, ktorý schválil parlament, vyplýva, že Rusko nebude môcť vyslať svojich pozorovateľov do volieb, ktoré sa budú konať 31. marca.

Kyjev 7. februára (TASR) - Ukrajina, ktorá považuje Rusko za "agresorský štát", vo štvrtok schválila legislatívny návrh, ktorý má v nadchádzajúcich marcových prezidentských voľbách na Ukrajine zakázať prítomnosť ruských volebných pozorovateľov. Informovala o tom agentúra DPA.



Po ruskej anexii Krymu a bojoch medzi proruskými separatistickými skupinami a ukrajinskou armádou blízko ruských hraníc sú vzájomné vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou najhoršie za posledné roky.



Z návrhu, ktorý schválil parlament, vyplýva, že Rusko nebude môcť vyslať svojich pozorovateľov do volieb, ktoré sa budú konať 31. marca, a to ani pod záštitou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej členmi sú Ukrajina aj Rusko.



V návrhu sa uvádza, že volebný pozorovateľ nesmie byť občanom krajiny, ktorú ukrajinský parlament považuje za "agresorský alebo okupačný štát". Aby príslušný zákon vstúpil do platnosti, musí ho ešte podpísať prezident.



Ukrajinský parlament formálne vyhlásil Rusko za agresorský štát pred štyrmi rokmi. Rusko opakovane odmietlo obvinenia, že vojensky podporuje skupiny povstalcov.



Podľa odhadov OSN si konflikt na Ukrajine doteraz vyžiadal vyše 13.000 obetí na životoch.