Ukrajina nakúpi od Turecka prieskumné a útočné drony Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 má maximálnu vzletovú hmotnosť 650 kilogramov, dosahuje maximálnu rýchlosť 220 kilometrov za hodinu a vo vzduchu by mal vydržať 24 hodín.

Kyjev 14. januára (TASR) - Dohodu o nákupe prieskumných a útočných dronov tureckej výroby Bayraktar TB2 podpísali predstavitelia Ukrajiny a Turecka. Informovala o tom v sobotu agentúra Ukrinform.



"Tak, ako sme sa dohodli s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, bola podpísaná dohoda o nákupe tureckých útočných dronov Bayraktar TB2," uviedol v tomto kontexte na facebooku ukrajinský prezident Petro Porošenko.



Porošenko ďalej vyhlásil, že tieto moderné taktické drony môžu byť vyzbrojené pumami s laserovým navádzaním na cieľ, schopnými zničiť obrnené vozidlá, námorné ciele, infraštruktúru, ako aj opevnené pozície protivníka.



Okrem zlepšenia bojovných a prieskumných spôsobilostí ukrajinskej armády je dohoda podľa Porošenka krokom k ďalšiemu rozvoju vojenskej a technologickej spolupráce medzi Kyjevom a Ankarou, pričom je zároveň "v súlade so strategickým smerovaním Ukrajiny do štruktúr NATO".



Maximálna nosnosť 75 kilogramov umožňuje dronu niesť dvojicu protitankových striel L-UMTAS (37,5 kg), ľahšie riadené pumy MAM-L (22 kg), prípade veľmi ľahké pumy MAM-C (8 kg). Vo všetkých prípadoch ide o zbrane vzduch-zem s laserovým navádzaním na cieľ.