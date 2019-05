Nový protikorupčný súd Ukrajina otvorí v septembri

Novozvolená predsedníčka súdu Olena Tanasevyčová predtým pôsobila ako sudkyňa v Charkovskej oblasti.

Kyjev 8. mája (TASR) - Nový ukrajinský protikorupčný súd, ktorého zriadenie bolo kľúčovou požiadavkou západných spojencov Kyjeva a aktivistov, začne svoju prácu 5. septembra. V stredu to oznámila samotná justičná inštitúcia, informovala agentúra AFP.



Termín otvorenia súdu stanovili na prvom plenárnom stretnutí jeho sudcov, ktorí tiež v tajnom hlasovaní rozhodli o najvyššom predstaviteľovi.



Novozvolená predsedníčka súdu Olena Tanasevyčová predtým pôsobila ako sudkyňa v Charkovskej oblasti.



"Začíname pracovať v zásadne novom súde pre Ukrajinu a veľmi dobre si uvedomujeme všetku zodpovednosť, ktorú do nás vkladá ukrajinská spoločnosť," uviedla Tanasevyčová v stanovisku.



Najvyšší protikorupčný súd (VAS) má 38 sudcov zvolených prostredníctvom série výberových konaní pod dohľadom ukrajinských i medzinárodných odborníkov. Dvadsaťsedem z nich bude pracovať na nižšej úrovni súdu a zvyšných 11 bude mať na starosti odvolania.



Boj proti korupcii bol významnou požiadavkou počas proeurópskych protestov v rokoch 2013-14, ktoré viedli k zosadeniu dovtedajšej vlády, a zostáva jednou z hlavných požiadaviek západných darcov pod vedením Medzinárodného menového fondu (MMF).



Nové vedenie v Kyjeve pod tlakom Západu i ukrajinských aktivistov zriadilo rad nových štruktúr na boj proti korupcii. Vytvorenie špecializovaného súdu, vrcholného orgánu tohto systému, sa však naťahovalo.



Organizácia Transparency International (TI) vo svojej poslednej správe z januára zaradila Ukrajinu na 120. zo 180 miest svojho indexu vnímania korupcie.



Ukrajina je v tomto hodnotení na tom lepšie než Rusko (138. miesto) a od roku 2014, keď bola na 142. priečke, si zlepšila pozíciu, stále však zaostáva za susedmi z Európskej únie.



Neriešenie problému korupcie bolo podľa pozorovateľov významným dôvodom nedávnej volebnej porážky doterajšieho prezidenta Petra Porošenka, ktorý sa uchádzal o druhé funkčné obdobie.



V prezidentských voľbách zvíťazil aj so sľubom "nulovej tolerancie" voči korupcii komik Volodymyr Zelenskyj, ktorý v druhom kole v súboji s Porošenkom získal 73 percent hlasov. Úradu by sa mal ujať v najbližších týždňoch.