Na Ukrajine budú kvôli nedostatku plynu mimoriadne prázdniny

Vláda v reakcii na to vyhlásila päťdňový krízový plán.

Kyjev 3. marca (TASR) - Na Ukrajine vyhlásili kvôli nedostatku plynu mimoriadne prázdniny. Informovala o tom agentúra UNIAN s tým, že ministerstvo školstva odporučilo školám v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych úradov, aby vyučovanie prerušili do 12. marca.



Ukrajina má problémy s dodávkami zemného plynu po tom, ako ruský plynárenský koncern Gazprom tento týždeň oznámil, že kvôli výsledku štokholmskej arbitráže začal procedúru výpovede zmluvy s ukrajinským koncernom Naftohazom o dodávkach a tranzite plynu.



Ukrajinská vláda v reakcii na to vyhlásila päťdňový krízový plán. Jeho súčasťou je, že elektrárne majú prejsť z plynu na mazut, výrobné podniky majú zvážiť rozsah výroby a školy zastaviť výučbu.



Európska komisia sa kvôli rusko-ukrajinskému sporu obáva o dodávky plynu nielen pre Ukrajinu, ale aj do EÚ. EK je preto pripravená stať sa sprostredkovateľom v spore. Jej podpredseda Maroš Šefčovič oznámil, že sa chystá telefonicky hovoriť s ministrami energetiky Ukrajiny a Ruska.