Ukrajina počas volieb neotvorí v Rusku žiadne volebné miestnosti

Kyjev 25. marca (TASR) - Ukrajinskí voliči, ktorí žijú v Rusku, budú môcť hlasovať v nadchádzajúcich voľbách ukrajinského prezidenta len za predpokladu, že sa vrátia do svojej vlasti, alebo vycestujú do iného štátu.



Podľa agentúry Interfax o tom v pondelok informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin.



Uviedol, že Ukrajina musí "vytvoriť podmienky pre to, aby každý jej občan, ktorý žije v zahraničí, mohol voliť".



Výnimkou sú však ukrajinskí voliči nachádzajúci sa na území Ruska - "agresorského štátu," spresnil Klimkin. Dodal, že tí budú musieť kvôli voľbám z Ruska vycestovať, pretože Ukrajina nemôže "organizovať voľby na území štátu-agresora z obavy o bezpečnosť našich občanov".



Klimkin takto reagoval na tvrdenia niektorých médií, že neotvorením volebných miestností na území Ruska rezort zahraničných vecí pripravil veľký počet Ukrajincov o možnosť využiť svoje volebné právo. Klimkin však upozornil, že počas posledných volieb ukrajinského prezidenta vo volebných miestnostiach v Rusku hlasovalo "1100 ľudí". "Zavádzať tým, že milióny Ukrajincov nebudú môcť voliť, hádam nie je potrebné," vyhlásil Klimkin.



Pripomenul tiež, že ruskí pozorovatelia sa nezúčastnia na voľbách ukrajinského prezidenta. Podľa neho nie je možné, aby predstavitelia "agresorskej krajiny", ktorá "porušila všetky možné a nemožné princípy medzinárodného práva a princípy morálky", monitorovali, "ako prebiehajú demokratické voľby." Vyhlásil, že ruskí pozorovatelia nepracujú v prospech demokracie, "ale pre príslušné tajné služby".



Prvé kolo volieb prezidenta Ukrajiny sa uskutoční v nedeľu 31. marca. Ich favoritom je komik Volodymyr Zelenskyj.



Podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS) chce Zelenskému dať svoj hlas 20,7 percenta respondentov. Úradujúceho prezidenta Petra Porošenka chce podporiť 11 percent a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 8,1 percenta opýtaných.