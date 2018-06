Porošenko podpísal dekrét, ktorým rozšíril sankcie voči Rusku

Celkovo sú tak na Ukrajine sankcie uvalené na dovedna 1762 jednotlivcov a 786 firiem.

Kyjev 22. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal dekrét, ktorým vstúpilo do platnosti nedávno prijaté rozhodnutie o rozšírení sankcií voči ruským spoločnostiam a jednotlivcom. Podľa agentúry Reuters to v piatok oznámila ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany.



Rada uviedla, že na zoznam sankcií pridali 30 ruských právnických osôb a 14 jednotlivcov. Celkovo sú tak na Ukrajine sankcie uvalené na dovedna 1762 jednotlivcov a 786 firiem.



"Rada uvalila sankcie v súlade so sankciami uvalenými americkou vládou z 11. júna voči právnickým osobám zapojeným do aktivít ruských špeciálnych služieb v kybernetickom priestore," uvádza sa vo vyhlásení.



Sankcie budú podľa Rady v platnosti najmenej tri roky a zahŕňajú aj pokuty pre ruských poslancov a vysokých predstaviteľov, spresňuje Reuters.