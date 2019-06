Ukrajina pred haagskym súdom obvinila Rusko z imperiálnych praktík

Zástupcovia ruskej strany v úvodných rečiach požiadali tribunál, aby sa sťažnosťou Ukrajiny vôbec nezaoberal.

Haag 11. júna (TASR) - Ukrajina obvinila v utorok Rusko, že sa správa ako imperiálna mocnosť, keď v rozpore s medzinárodným právom obmedzuje pohyb lodí v oblasti Azovského mora. Vyjadrenie zaznelo na úvod konania pred Stálym rozhodcovským súdom (PCA) so sídlom v holandskom Haagu, ktorý rieši príslušný spor medzi Ruskom a Ukrajinou.



Zástupcovia ruskej strany v úvodných rečiach požiadali tribunál, aby sa sťažnosťou Ukrajiny vôbec nezaoberal, informovala agentúra AP.



Kyjev obviňuje Moskvu, že v oblasti Kerčského prielivu, ktorý je jedinou vstupnou bránou do Azovského mora, kde sa nachádzajú ruské aj ukrajinské prístavy, nelegálne blokuje pohyb ukrajinských lodí. Rusko túto strategickú úžinu kontroluje od anexie Krymu v roku 2014. Podľa Ukrajiny túto skutočnosť zneužíva v rozpore s platným medzinárodným právom. Kyjev preto už v roku 2016 podal sťažnosť na PCA, ktorý je najstarším arbitrážnym tribunálom na svete.



"Rusko postavilo nelegálny most ponad medzinárodnú úžinu, zastrašuje lode všetkých krajín, ktoré sa plavia do a z ukrajinských prístavov, kradne energetické zdroje nachádzajúce sa vnútri našich námorných hraníc a vyháňa našich rybárov z vôd, v ktorých vždy lovili," vyhlásila na úvodnom pojednávaní v Haagu námestníčka ukrajinského ministra zahraničných vecí Olena Zerkaľová.



Prístup Moskva k otázke Azovského mora je podľa nej založený na "imperiálnom historickom naratíve", ktorý pretrváva už od čias cárskeho Ruska. Na jeho základe sa ruskí predstavitelia domnievajú, že nemusia rešpektovať platné pravidlá, ale sami si ich vytvárať.



Rusko-ukrajinský spor o oblasť Azovského mora sa vyhrotil v tzv. kerčskom incidente z 25. novembra 2018. Ruské námorníctvo pri ňom zadržalo tri lode ukrajinských námorných síl a ich posádky. Rusko tvrdí, že ukrajinské lode narušili jeho hranice. Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode sa chceli len preplaviť cez Kerčský prieliv do Azovského mora.