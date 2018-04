Preverujú tvrdenie, že Tymošenkovej kampaň spolufinancoval Kaddáfí

Malo ísť o niekoľko miliónov eur.

Kyjev 6. apríla (TASR) - Ukrajinský protikorupčný úrad preveruje tvrdenie, že niekdajší líbyjský vodca Muammar Kaddáfí prispel na kampaň ukrajinskej političky Julije Tymošenkovej pred prezidentskými voľbami v roku 2010. Malo ísť o niekoľko miliónov eur.



Agentúru Reuters o tom vo štvrtok informoval poslanec ukrajinského parlamentu Volodymyr Arev, člen vládnucej strany Blok Petra Porošenka.



Arev uviedol, že spoločne s ďalšími poslancami požiadal Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU), aby sa zaoberal týmto tvrdením, zverejneným vo februári v panarabskom denníku aš-Šark al-Awsat. Jeden z Kaddáfího zástupcov podľa tohto článku priletel súkromným lietadlom do Kyjeva, aby doručil kufrík so štyrmi miliónmi eur na Tymošenkovej kampaň, ktorá bola nakoniec neúspešná.



Samotná ukrajinská expremiérka uvedené tvrdenie popiera. Správy o nezákonnom financovaní kampane jej však môžu uškodiť, a to v situácii, keď poráža Porošenka v prieskumoch preferencií pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.



Na základe ukrajinského práva musia štátne orgány preverovať akékoľvek tvrdenia, pokiaľ o to požiadajú členovia parlamentu. V danom prípade však nebolo začaté trestné konanie.



Tlačová kancelária Tymošenkovej strany Vlasť poskytla agentúre Reuters vyjadrenie, podľa ktorého ide o "nezmysel" a zverejnenie "nesprávnych" informácií. Protikorupčný úrad sa zatiaľ k záležitosti nevyjadril.



Podobnú záležitosť vyšetrujú v súčasnosti aj vo Francúzsku, kde Kaddáfí údajne poskytol nezákonný príspevok na kampaň bývalému prezidentovi Nicolasovi Sarkozymu.