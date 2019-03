Ukrajina: Pri potýčkach nacionalistami bolo zranených 25 policajtov

Porošenko bol nedávno terčom kritiky za to, že údajne nevenoval pozornosť odhaleniu prípadu, ktorý sa týkal schémy podvodov v ukrajinskom zbrojárskom komplexe.

Kyjev 10. marca (TASR) - Ukrajinská polícia v nedeľu informovala, že 25 jej príslušníkov utrpelo v sobotu zranenia pri potýčkach s ultranacionalistami.



Ako v nedeľu spresnila agentúra AFP, 19 policajti boli zranení a sú hospitalizovaní v sobotu v meste Čerkasy v dôsledku potýčok so skupinou nacionalistov z ultrapravicového združenia Národný korpus, ktorí sa pokúšali zastaviť kolónu áut s prezidentom Petrom Porošenkom.



Ďalší traja policajti boli zranení v sobotu v Kyjeve, keď sa dostali do stretov s príslušníkmi zmienenej nacionalistickej formácie a Národné družiny, ktorí žiadajú zadržanie osôb zapletených do machinácií na ministerstve obrany a zmrazenie ich majetku.



Ukrajinská polícia oba prípady vyšetruje. Hovorca Národných družín Oleksandr Alfiorov pre agentúru AFP potvrdil, že ich príslušníci sa zapojili do zrážok v oboch spomínaných mestách. Vysvetlil, že takto "chceli upozorniť na problém korupcie v našej vláde".



Porošenko bol nedávno terčom kritiky za to, že údajne nevenoval pozornosť odhaleniu prípadu, ktorý sa týkal schémy podvodov v ukrajinskom zbrojárskom komplexe. Porošenko sa však bránil, že odvolal úradníka, ktorý zo schémy údajne profitoval. Ako spresnila agentúra Ukrinform, šlo o Oleha Hladkovského, ktorý bol odvolaný z funkcie prvého námestníka tajomníka Rady pre národnú bezpečnosť a obranu.