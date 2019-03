Ukrajina protestuje proti odsúdeniu svojho občana v Rusku

Hrib bol uznaný za vinného z podpory terorizmu a odsúdený na šesť rokov väzenia.

Kyjev 22. marca (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v piatok protestovalo proti rozsudku, ktorý súd v ruskom meste Rostov na Done vyniesol nad 19-ročným ukrajinským občanom Pavlom Hribom. Hrib bol uznaný za vinného z podpory terorizmu a odsúdený na šesť rokov väzenia.



Rezort ukrajinskej diplomacie označil tento verdikt za nezákonný a obvinenia z podnecovania k teroristickým činom za vymyslené, informovala agentúra Interfax.



Kyjev žiada, aby Rusko Hribovi poskytlo nutnú lekársku starostlivosť, prepustilo ho na slobodu a umožnilo mu návrat do vlasti.



V súvislosti s týmto prípadom podpredsedníčka ukrajinského parlamentu a zástupkyňa Ukrajiny v humanitárnej podskupine trojstrannej kontaktnej skupiny Iryna Heraščenková v piatok vyhlásila, že Rusko odmietlo návrh Ukrajiny na výmenu väzňov, medzi ktorými mal byť aj 19-ročný Hrib.



Heraščenková spresnila, že ruská strana neprejavila záujem o výmenu "v neoficiálnom formáte". Rusko podľa nej ani neumožnilo misii Medzinárodného výboru Červeného kríža, aby Hriba navštívila vo väzení a aby lekári zistili jeho zdravotný stav.



Hriba v piatok severokaukazský vojenský súd v Rostove na Done odsúdil na šesť rokov za podporu terorizmu. Ako informovala agentúra TASS, Hrib po vynesení verdiktu vyhlásil časovo neobmedzenú hladovku. Zdôvodnil ju tým, že príslušné ruské úrady mu nezabezpečili potrebnú lekársku starostlivosť a neumožnili, aby ho vyšetrili lekári z Ukrajiny.



Podľa ruských vyšetrovateľov sa Pavlo Hrib snažil zosnovať teroristický útok v Rusku. Vyšetrovaním sa zistilo, že od 27. marca do 15. mája 2017 Hrib z Ukrajiny prostredníctvom internetu nahováral študentku strednej školy v ruskom čiernomorskom letovisku Soči, aby počas slávnostnej rozlúčky s maturantmi — 30. júna 2017 — aktivovala nastraženú výbušninu. Potom, podľa Hribovho odporúčania, mala opustiť územie Ruska.



Z textu obvinenia vyplýva, že Hrib jej cez internet dával aj podrobné inštrukcie, ako výbušninu zostrojiť a nastražiť.



Hriba zadržali 24. augusta 2017 v Bielorusku, odkiaľ ho deportovali do Ruska.



Agentúra TASS pripomína, že v danom období bol Hrib členom v Rusku zakázanej extrémistickej, krajne nacionalistickej organizácie Ukrajinské národné zhromaždenie-Ukrajinská národná sebaobrana (UNA-UNSO).



Hrib svoju vinu odmieta, uviedla v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy.