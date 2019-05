Ukrajina protestuje proti Putinovmu výnosu o pasoch

Výnos, podľa ktorého niektoré skupiny Ukrajincov budú môcť získať ruské občianstvo v zjednodušenom konaní, podpísal v stredu ruský prezident Vladimir Putin.

Kyjev 2. mája (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo protest proti výnosu ruského prezidenta Vladimira Putina o zjednodušení postupu pri získaní ruského občianstva pre vybrané kategórie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti vrátane Ukrajincov. Kyjev žiada, aby Moskva tento výnos zrušila. Uvádza sa to vo vyhlásení rezortu ukrajinskej diplomacie, ktoré zverejnil portál Life.ru.



V texte sa uvádza, že "Ukrajina si vyhradzuje právo prijať účinné opatrenia na ochranu národnej bezpečnosti, zákonných práv a záujmov ukrajinských občanov v súlade s medzinárodným právom a legislatívou Ukrajiny".



Ministerstvo uviedlo, že "bezodkladne" doručí ruskému ministerstvu zahraničných vecí protestnú nótu a vyzve ostatné krajiny, aby sprísnili sankcie voči Rusku.



Výnos sa vzťahuje aj na občanov Ukrajiny a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sa narodili na Kryme a v Sevastopole a žili tam do 18. marca 2014, ako aj na ich deti, manželov a rodičov. Platí aj pre Ukrajincov, ktorí majú povolenie na prechodný pobyt v Ruskej federácii, povolenie na pobyt, osvedčenie o štatúte utečenca alebo osvedčenie o dočasnom azyle.



Zjednodušený postup bude platiť pre občanov Afganistanu, Iraku, Jemenu a Sýrie, ktorí sa narodili na území Ruskej federatívnej socialistickej republiky a boli predtým občanmi ZSSR, ako aj pre ich deti, manželov a rodičov.



V súvislosti s týmto výnosom námestník ukrajinského ministerstva pre dočasne okupované územia Jurij Hrymčak pripustil, že Kyjev bude zbavovať ukrajinského občianstva všetkých Ukrajincov, ktorí získajú ruské pasy.



Ako vo štvrtok informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, Hrymčak pripomenul, že podľa ústavy Ukrajinci smú mať len jedno občianstvo.



Kyjev už minulý týždeň pobúril Putinov výnos o zrýchlenom vydávaní ruských pasov pre obyvateľov odštiepeneckých republík na východe Ukrajiny. Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho tiež odmietol a namiesto toho sľúbil, že ponúkne ukrajinské občianstvo Rusom, ktorí "trpia" pod vládou Kremľa.



Putin tento pondelok následne vyhlásil, že Rusi a Ukrajinci by ako spriatelené národy mohli mať spoločné pasy.