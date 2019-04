Ukrajina sa obrátila na súd v prípade zadržiavaných námorníkov

Rusko sa v nedeľu 25. novembra 2018 pokúsilo zabrániť trom plavidlám ukrajinského vojenského námorníctva vo vstupe do Azovského mora cez Kerčský prieliv po tom, ako pod ruskom kontrolovaný most umiestnilo obrovskú nákladnú loď.

Kyjev 16. apríla (TASR) - Ukrajina sa obrátila v utorok na Medzinárodný súd pre námorné právo (ITLOS) so žiadosťou, aby donútil Rusko prepustiť jej námorníkov zadržaných vlani v Kerčskom prielive. Oznámil to ukrajinský prezident Petro Porošenko.



Podľa neho sa ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na jeho pokyn obrátilo na ITLOS so žiadosťou o prijatie povinných opatrení, aby ruská strana prepustila námorníkov.



Porošenko dúfa, že ITLOS v priebehu niekoľkých týždňov zaviaže Rusko, aby prepustilo námorníkov a ukrajinské plavidlá, a konanie Moskvy uzná ako nezákonné.



Agentúra Ukrinform pripomenula, že 25. novembra 2018 sa ruské bezpečnostné sily v Kerčskom prielive zmocnili troch plavidiel ukrajinského námorníctva a zadržali 24 námorníkov. Troch z nich pri útoku zranili. Následne ich previezli do vyšetrovacej väznice Lefortovo v Moskve.



V stredu 17. apríla sa na Lefortovskom okresnom súde v Moskve uskutoční pojednávanie o predĺžení väzby pre 24 ukrajinských námorníkov, dodal Ukrinform.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila týchto Ukrajincov, medzi ktorými sú okrem námorníkov aj dvaja príslušníci Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU), z protizákonného prekročenia hranice. Rusko označilo incident za snahu Ukrajiny stupňovať protiruské nálady, dosiahnuť sprísnenie sankcií voči Rusku a tiež za súčasť predvolebnej kampane ukrajinského prezidenta.