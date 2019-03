J. Tymošenková sľubuje za korupciu v armáde doživotie

Vyšetrovanie médií minulý týždeň odhalilo v ukrajinskom armádnom priemysle údajnú schému sprenevery, a to aj v továrni, ktorú má pod kontrolou Porošenko.

Kyjev 8. marca (TASR) - Ukrajinská prezidentská kandidátka Julija Tymošenková vo štvrtok prisľúbila doživotný trest pre každého, koho usvedčia na základe obvinení z armádnej korupcie vrátane súčasného ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Informovala o tom agentúra AP.



Vyšetrovanie médií minulý týždeň odhalilo v ukrajinskom armádnom priemysle údajnú schému sprenevery, a to aj v továrni, ktorú má pod kontrolou Porošenko.



"Tí, ktorí nadobudli čo i len jedinú čiernu kopijku využívaním armády a vojny, budú sedieť za mrežami do konca života," vyhlásila Tymošenková na tlačovej konferencii a dodala, že Porošenko "jednoducho pral peniaze určené na obranu".



Kandidátka, bývalá premiérka a hlavná postava oranžovej revolúcie z roku 2004, má pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať 31. marca, podľa prieskumov verejnej mienky takmer rovnakú podporu ako Porošenko. Obaja sú však za ďalším vyzývateľom - komikom Volodymyrom Zelenským.



Tymošenková zároveň tvrdí, že prezidentská administratíva stojí aj za kandidatúrou jej konkurenta a menovca Jurija Tymošenka s cieľom zmiasť voličov.



Generálny prokurátor Ukrajiny Jurij Lucenko vyhlásil, že člen Tymošenkovej strany sa pokúsil podplatiť Tymošenka, aby odstúpil z predvolebného boja. V súvislosti s prípadom zatkli v stredu dve osoby. Tymošenková sa na tlačovej konferencii od predmetnej záležitosti dištancovala.



Expremiérka sa podľa vlastných slov zaviazala ukončiť konflikt medzi Ruskom podporovanými separatistami a vládnymi silami na východe Ukrajiny a obnoviť zvrchovanosť nad Krymom anektovaným Ruskom.



"Neberieme si na seba povinnosť ukončiť túto vojnu do dvoch týždňov, pretože sme zodpovední politici, ale niet pochýb o tom, že určite nastolíme mier na celom území Ukrajiny, pričom Donbas i Krym sa vrátia späť," uviedla.



Tymošenková (58) dodala, že je pripravená prikročiť aj k sociálnym opatreniam, ako je zníženie cien plynu a vody, zvýšenie dôchodkov a podpora mnohodetných rodín.