V Donbase by malo začať platiť od 1. júla nové prímerie

Účastníci kontaktnej skupiny, ktorú tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, potvrdili svoj záväzok k plnej realizácii minských dohôd.

Kyjev 28. júna (TASR) - Účastníci trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase sa na stredajšej schôdzke v bieloruskej metropole Minsk dohodli na novom prímerí. Malo by začať platiť od 1. júla.



Darka Oliferová, hovorkyňa predstaviteľa ukrajinskej vlády v kontaktnej skupine uviedla, že v súvislosti so zberom úrody sa účastníci kontaktnej skupiny vrátane zástupcov separatistických regiónov zaviazali ku komplexnému, udržateľnému a časovo neohraničenému prímeriu s platnosťou od 1. júla.



Účastníci kontaktnej skupiny, ktorú tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), podľa Oliferovej potvrdili svoj záväzok k plnej realizácii minských dohôd.



"Na to, aby prímerie skutočne fungovalo, by sa mali splniť bezpečnostné ustanovenia minských dohôd. Ukrajinská strana sa domnieva, že predmetom tejto otázky je úplné, trvalé a komplexné zastavenie používania zbraní sprevádzané monitorovaním a overovaním zo strany Špeciálnej pozorovateľskej misie OBSE s tým, že bezpečnostné záruky poskytne predovšetkým Ruská federácia," doplnila Oliferová, ktorú citovala agentúra UNIAN.