Na Ukrajine tento rok zaznamenali 39 útokov na novinárov a aktivistov

Kyjev 21. júna (TASR) - Od 1. januára do 15. júna 2019 bolo zaznamenaných na Ukrajine 39 útokov na novinárov a občianskych aktivistov. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedli autori výskumu realizovaného tímom dobrovoľníkov a stážistov ukrajinskej ľudskoprávnej organizácie Centrum pre občianske slobody.



Podľa autorov výskumu ide o predbežné výsledky. "Monitorovanie novinárskych zdrojov ukázalo, že na Ukrajine bolo od 1. januára do 15. júna 2019 spáchaných 39 útokov. Analýza ukázala, že z politických dôvodov sa udialo viac ako 20 útokov," uviedol jeden z autorov výskumu, ktorého citovala agentúra Ukrinform.



Podľa výsledkov monitorovania predstavovali útoky na novinárov takmer 60 percent z celkového počtu, zatiaľ čo útoky na aktivistov viac ako 40 percent. Najväčší počet útokov bol spáchaný v Kyjeve, Černoviciach a Odese.



V roku 2018 bolo zaznamenaných viac ako 50 prípadov prenasledovania zástupcov občianskej spoločnosti, dodal Ukrinform.