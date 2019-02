Začalo sa vyšetrovanie Putinovho spojenca ohľadom velezrady

Medvedčuk je obvinený z pokusu o podkopanie územnej celistvosti Ukrajiny a velezrady, uviedla pre tlačovú agentúru AFP hovorkyňa ukrajinskej prokuratúry.

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajinská prokuratúra v Kyjeve v utorok oznámila, že začala vyšetrovanie politika blízkeho ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ohľadom velezrady. Viktor Medvedčuk (64) sa mal údajne zasadzovať za udelenie autonómie dvom regiónom na východe Ukrajiny.



Medvedčuk je obvinený z "pokusu o podkopanie územnej celistvosti" Ukrajiny a "velezrady", uviedla pre tlačovú agentúru AFP hovorkyňa ukrajinskej prokuratúry.



Vyšetrovanie sa vzťahuje na prejav, ktorý odznel v januári na opozičnej konferencii, kde Medvedčuk vyhlásil, že proruské separatistické oblasti by mali mať vlastnú vládu a parlament.



Medvedčuk uviedol, že takéto opatrenia by umožnili ukončiť vojnový stav medzi ukrajinskými vládnymi silami a proruskými povstalcami, ktorý si za uplynulých päť rokov vyžiadal už zhruba 13.000 mŕtvych.



Vyšetrovanie bude viesť Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU), potvrdila hovorkyňa prokuratúry.



Proruská strana Opozičná platforma - Za život, na podujatí ktorej Medvedčuk hovoril, označila jeho obvinenia za "falošné". Vyšetrovanie podľa nej nariadili prozápadné úrady pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami.



Medvedčuk, hlava ukrajinskej prezidentskej administratívy v rokoch 2002-05, zastupoval Kyjev na rokovaniach s povstalcami na proruskom východe krajiny. Na jeho návrh sa v roku 2017 po prvý raz konali rozhovory medzi Putinom a samozvanými lídrami dvoch separatistických regiónov. Moskva mu za jeho úlohu pri vyjednávaní verejne poďakovala.



Medvedčuk, na ktorého sú uvalené americké sankcie, je jediným Ukrajincom, ktorého lietadlo má povolenie lietať priamo medzi Ukrajinou a Ruskom, a to napriek zákazu zavedenému v roku 2015, uvádzajú miestne médiá.