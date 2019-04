Ukrajina zakázala všetky mimoriadne lety do Ruska

Ruský úrad pre civilnú leteckú prepravu (Rosaviacija) v reakcii zakázal všetkým ukrajinským aerolíniám uskutočňovať lety do Ruskej federácie.

Kyjev 3. apríla (TASR) - Ukrajinská vláda zakázala mimoriadne lety do Ruska po nedávnej návšteve dvoch opozičných politikov v Moskve.



Opatrenie inicioval minister vnútra Arsen Avakov, ktorý v stredu vyhlásil, že prezidentský kandidát Jurij Bojko a predstaviteľ strany Opozičná platforma - Za život Viktor Medvedčuk "využili škáru v ukrajinských zákonoch" a v marci priamym letom vycestovali do Ruskej federácie.



Avakov uviedol, že zákon sa nebude vzťahovať na potenciálne lety dohodnuté pre medzinárodné organizácie ako Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Organizácia Spojených národov (OSN) či Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK).



Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman vyhlásil, že "tieto opatrenia zostanú v platnosti, pokiaľ Rusko neprestane byť agresorskou krajinou a nezmení sa na civilizovaný štát", informuje stanica Slobodná Európa.



Ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko povedal, že zmienení dvaja opoziční politici budú vyšetrovaní ohľadom "ilegálneho prekročenia hranice".



Dvojica 22. marca odletela do Ruska, kde sa stretla s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom a šéfom energetického gigantu Gazprom Alexejom Millerom, s ktorými rokovala o spôsoboch obnovenia obchodných a ekonomických vzťahov.



Priame lety medzi oboma krajinami boli zastavené v októbri 2015 na pozadí patovej situácie týkajúcej sa ruskej anexie Krymského polostrova a podpory proruských separatistov na východnej Ukrajine. Kyjev uvalil sankcie na vyše 20 ruských leteckých spoločností. Podľa vtedajšieho ukrajinského premiéra Arsenija Jaceňuka bolo príčinou tohto kroku údajné narušovanie ukrajinského vzdušného priestoru letmi smerujúcimi na Krym.



Ruský úrad pre civilnú leteckú prepravu (Rosaviacija) v reakcii zakázal všetkým ukrajinským aerolíniám uskutočňovať lety do Ruskej federácie.



Tlačová agentúra TASS dodáva, že Opozičná platforma - Za život opatrenie ukrajinského kabinetu zakázať všetky nepravidelné lety do Ruska ostro skritizovala a označila ho za "absurdné" a "idiotské". "Ukrajinský kabinet premiéra Volodymyra Hrojsmana je v agónii, rovnako ako úrady," uviedla strana na svoje webstránke.