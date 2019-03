Ukrajina zamietla talianskemu novinárovi vstup do krajiny

Hovorca štátnej pohraničnej služby Ukrajiny Oleh Slobodjan povedal, že Innarovi zamietli vstup, pretože sa vo svojich správach často vyjadroval proti Ukrajine.

Kyjev 25. marca (TASR) - Ukrajinské úrady zamietli talianskemu novinárovi vstup do krajiny a obvinili ho zo "zaujatosti voči Ukrajine", informovala v pondelok agentúra AP.



Spravodajcovi talianskej televíznej stanice Rai Marcovi Innarovi neumožnili v nedeľu vstup do krajiny, kde mal pokrývať prezidentské voľby, ktoré sa majú konať v nedeľu 31. marca.



Hovorca štátnej pohraničnej služby Ukrajiny Oleh Slobodjan povedal, že Innarovi zamietli vstup, pretože sa vo svojich správach často vyjadroval proti Ukrajine. Slobodjan takisto uviedol, že novinár sa volebné úrady nepožiadal o akreditáciu v predstihu.



Ukrajina začiatkom marca zamietla vstup do krajiny aj novinárovi rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu a televízie ORF, ktorého vyhlásili "za hrozbu pre národnú bezpečnosť". Rakúsko zákaz kritizovalo a označilo ho za neprijateľnú cenzúru.