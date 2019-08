Ukrajina zjednodušínadobúdanie občianstva pre prenasledovaných Rusov

Ruský prezident Vladimir Putin rozšíril ešte v júli udeľovanie ruského občianstva v zjednodušenom konaní na všetkých obyvateľov Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti na Ukrajine.

Kyjev 13. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v utorok nariadenie, ktoré zjednoduší proces nadobudnutia ukrajinského občianstva tým občanom Ruska, ktorí sa vo svojej vlasti cítia byť politicky prenasledovaní. S odvolaním sa na informácie z oficiálnej stránky ukrajinského prezidenta to oznámila agentúra AFP.



Nariadenie zaväzuje ukrajinskú vládu, aby pripravila zákon, ktorý "zjednoduší proces nadobudnutia ukrajinského občianstva tým občanom Ruska, ktorí sú prenasledovaní za svoje politické presvedčenie". Dotknuté osoby by sa po novom nemuseli pri získaní ukrajinského občianstva vzdať občianstva Ruskej federácie.



Pravidlá jednoduchšej naturalizácie by sa mali týkať aj občanov tretích krajín, ktorí slúžili v ukrajinskej armáde. Zelenskyj v dokumente taktiež požaduje "optimalizáciu" azylového procesu pre občanov Ruskej federácie.



Zelenskyj sa zaviazal k udeľovaniu občianstva Rusom, ktorí "trpia" pod vládou Kremľa ešte v apríli po tom, ako bol zvolený za nového ukrajinského prezidenta.



"Vieme veľmi dobre, čo so sebou prináša ruský pas: Právo byť zatknutý za účasť na mierumilovnom proteste a právo nemať slobodné voľby," uviedol vtedy Zelenskyj.



Ruský prezident Vladimir Putin rozšíril ešte v júli udeľovanie ruského občianstva v zjednodušenom konaní na všetkých obyvateľov Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti na Ukrajine.



Zelenského kancelária vtedy vydala v súvislosti s Putinovým výnosom vyhlásenie, v ktorom vyjadrila presvedčenie, že "tento (Putinov) krok vytvára ďalšie prekážky na ceste k deeskalácii konfliktu a reintegrácii Donbasu".