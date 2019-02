Ukrajina zrušila svoju účasť na Eurovízii

Národná verejnoprávna televízna a rozhlasová spoločnosť Ukrajiny chcela, aby speváčka Maruv podpísala kontrakt, ktorý jej dočasne zakazuje vystupovať v Rusku. Speváčka to odmietla.

Kyjev 27. februára (TASR) - Ukrajina sa nezapojí do tohtoročnej Pesničkovej súťaže Eurovízie, oznámila v stredu Národná verejnoprávna televízna a rozhlasová spoločnosť Ukrajiny (NSTU). Ako poznamenala agentúra DPA, po politických roztržkách sa niekoľko potenciálnych súťažiacich odmietlo zúčastniť na súťaži, ktorá bude v máji v Izraeli.



NSTU najprv chcela vyslať do Izraela speváčku Maruv, ktorá zvíťazila v sobotňajšom hlasovaní verejnosti. NSTU ale od nej požadovala, aby podpísala kontrakt, ktorý jej dočasne zakazuje vystupovať v Rusku. Speváčka to odmietla.



Svoju prípadnú účasť na Eurovízii odmietli do stredy aj ďalší, ktorí sa v domácej výberovej súťaži umiestnili za Maruv, a to Freedom Jazz Girls Band, Kazka Band a Brunettes Shoot Blondes.



Ako uviedol v utorok portál stanice BBC, v sobotňajšom hlasovaní verejnosti zvíťazila Maruvina pieseň s názvom Siren Song, avšak 27-ročná umelkyňa sa neskôr nezhodla s NSTU. Maruv, vlastným menom Hanna Korsunová, dostala 24 hodín na to, aby podpísala zmluvu, ktorá jej dočasne zakazuje vystupovať v Rusku.



Rozhovory v pondelok uviazli a NSTU Maruvinu nomináciu stiahla. Speváčka vyhlásila, že je pripravená zrušiť svoje turné v Rusku, ale odmietla pristúpiť na ďalšie požiadavky uvedené v kontrakte, ktoré sú podľa nej "cenzúrou".



"Som obyvateľkou Ukrajiny, platím dane a úprimne milujem svoju vlasť, avšak nie som ochotná oslovovať ľudí sloganmi a zameniť svoju účasť na danej súťaži za propagáciu našich politikov," napísala Maruv na sociálnych sieťach.



NSTU vo vyhlásení uviedla: "Interpret reprezentujúci Ukrajinu má záväzok stať sa kultúrnym vyslancom svojej krajiny a okrem hudby musí vo svete vyjadriť aj názor ukrajinskej spoločnosti. NSTU a Maruv nenašli spoločnú reč ohľadom reprezentovania Ukrajiny na tejto medzinárodnej pesničkovej súťaži."



Pesničková súťaž Eurovízie 2019 sa uskutoční v Izraeli po vlaňajšom víťazstve izraelskej speváčky Netty Barzilaiovej, ktorá si ho vydobyla piesňou Toy. Išlo o štvrté víťazstvo Izraela v tejto súťaži — po ročníkoch 1978, 1979 a 1998.