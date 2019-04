Ukrajinci si volia prezidenta na Kvetnú nedeľu

Úradujúci ukrajinský prezident Petro Porošenko (v strede) po účasti na liturgii Kvetnej nedele v Zlatovežatom chráme sv. Michala v Kyjeve pred hlasovaním v druhom kole prezidentských volieb. Foto: TASR

Kyjev 21. apríla (TASR) - Druhé kolo prezidentských volieb na Ukrajine sa koná na Kvetnú nedeľu, keďže Veľká noc podľa juliánskeho kalendára tento rok vychádza o týždeň neskôr ako podľa gregoriánskeho počítania času. Preto nemali Ukrajinci problém usporiadať voľby 21. apríla.Atmosféru Kvetnej nedele (po ukrajinsky Vŕbovej) však silno cítiť v uliciach Kyjeva: ľudia kráčajú po meste alebo len tak postávajú na Majdane s bohatými kytičkami bahniatok či rozzelenených vŕbových konárikov v rukách.Po meste ich predávajú stovky príležitostných trhovníkov. Obaja kandidáti na prezidenta - úradujúca hlava štátu Petro Porošenko aj jeho vyzývateľ, komik Volodymyr Zelenskyj - tematizovali tento kresťanský sviatok pri svojom hlasovaní. Zelenskyj, ktorý má židovský pôvod, zaželal národu po vhodení lístka do volebnej urny peknú Kvetnú nedeľu.Porošenko ešte pred voľbou prišiel do Zlatovežatého chrámu svätého Michala v centre Kyjeva. Do chrámu vošiel uprostred liturgie koridorom, ktorý mu v preplnenej lodi prekliesnili ochrankári. Keď potom vyšiel z chrámu, burcujúcim hlasom na nádvorí vyjadroval nádej, že modlitby za, ktoré sa prednášajú aj na liturgii, budú vyslyšané.Porošenko sa tohto roku výrazne pričinil o osamostatnenie ukrajinskej pravoslávnej cirkvi od moskovského patriarchátu.Po odhlasovaní sa už Porošenko venoval svojmu súperovi, komikovi Zelenskému - favoritovi volieb a kandidátovi protestu.varoval.Zelenskyj vyzeral pri hlasovaní uvoľnene, podobným dojmom pôsobil aj počas piatkovej diskusie na futbalovom štadióne v Kyjeve.odkázal.